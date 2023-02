O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Búzios

Rola na Rua das Pedras, que o ex-vereador Leandro Pereira, que foi para a secretaria de Serviços Públicos, no lugar de Marcão, está tristinho. Ele está como um jogador que técnico pede para ele cumprir um nova função tática, colabora, mas fica meio “torto”. Segundo informações, Edson Leiteiro dará toda cobertura para o moço. Então tá…

Araruama

O almoço da prefeita, Livia de Chiquinho e seu marido, o primeiro ministro Chiquinho da Educação, com o casal Anthony e Rosinha Garotinho, está dando o que falar em Araruama. Principalmente pela a senhora Dani Braz, que participou e foi o último nome a entrar na “lista do Guerreiro”. Não se fala em outra coisa na cidade.

Iguaba Grande

A cidade Rainha da Região dos Lagos, ex-princesinha, fez um grande Carnaval. Em Iguaba, sobrou elogios para o prefeito Vantoil Martins, o secretário Coutinho e todo staff da prefeitura. Um morador disse que o Carnaval de Iguaba Grande foi de cidade grande. Que venha 2024!

Arraial do Cabo

O Carnakids foi um sucesso em Arraial do Cabo. O evento da criançada aconteceu na Praça Olívia Vidal, na Praia Grande, a garotada fez a festa. Os pequenos deram um show com suas fantasias e se divertiram com as pinturas de rosto e muito confete e serpentina. O evento foi organizado pelas Secretarias de Turismo, Governo e Eventos, em parceria com a Subcult e Superintendência de Juventude.

São Pedro da Aldeia

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio, em nota, repudiou a agressão sofrida pela jornalista e professora Sara Wagner York, no exercício do trabalho, por seguranças da prefeitura de São Pedro da Aldeia, no domingo de carnaval. O sindicato informou que está encaminhando um documento ao prefeito da cidade, Fábio do Pastel, para que o fato seja apurado e os autores da agressão responsabilizados e informar que o caso está sendo denunciado a todas instâncias de Direitos Humanos, como a OAB e aos Conselhos Estadual e Nacional de Direitos Humanos. Sara foi vítima de transfobia quando se dirigia a uma área reservada pela prefeitura no carnaval. Seguranças impediram a entrada dela, que teria sofrido tentativa de enforcamento e teve o celular arrancado da mão do assessor que a acompanhava. Sara é travesti e colaboradora da TV Brasil 247.

Cabo Frio

O Carnaval em Cabo Frio não terminou na terça-feira gorda. A folia vai até sábado, com blocos nas Ruas. Os blocos “Os Atrasados” e “Quero Mais” promtem sacudir a cidade no sábado. “Quero Mais” tem concentração marcada para a Estação da Praia do Forte. O desfile será às 18 horas. Os “Atrasados” agitam Praça da Vila Nova. O bloco concentra mais não sai. Balanço parcial do Carnaval até a manhã de terça revela que 412 motoristas foram multados e 42 veÌculos rebocados. Um ônibus de turismo foi apreendido, outro ônibus e duas vans foram multados. Nove flanelinhas foram encaminhados para delegacia por desacato.