O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 23

Cabo Frio

A professora Ivana foi eleita, ontem, em chapa única, a nova diretora do Colégio Municipal Rui Barbosa, uma das mais importantes unidades da rede municipal de Cabo Frio. A professora Rose e o professor Claudio também integram a chapa vencedora. A eleição no Rui Barbosa contou com a participação de 418 eleitores dos 542 aptos a votar. A chapa de Ivana obteve 393 votos favoráveis e 23 contrários. O atual diretor do Rui Barbosa, Fabiano Xavier parabenizou os eleitos e informou que a nova direção assume a partir de primerio de janeiro. Profissionais da educação alunos e responsáveis elegeram ontem os diretores de 83 das 90 escolas da rede municipal. A previsão da presidente da comissão, que organizou o pleito professora Denise Alvarenga, vai divulgar o resultado final no próximo sábado. Os eleitos serão nomeados pelo prefeito e receberão gratificação de função.

Búzios

A ex-vereadora de Búzios, Glayds Nunes Pereira, foi condenada pela justiça a pagar R$ 5 mil de indenização ao vice-prefeito do município, Miguel Pereira, por danos morais. O juiz substituto de Búzios, Guilherme Amaral Coelho, também determinou que a ex-vereadora se retrate publicamente das ofensas e exclua, definitivamente, da página dela, nas redes sociais, publicações ofensivas ao vice-prefeito sob pena de multa de um mil Reais por publicação indevida. Miguel Pereira comemorou a decisão e disse que a verdade venceu e justiça foi feita. O vice-prefeito usou uma rede social para publicara a frase “Fakr News Nunca Mais”. A ex-vereadora, recentemente, também foi proibida pela justiça de fazer postagens com comentários contra o prefeito Alexandre Martins. Ela classificou a decisão de censura.

Araruama

A Agência Nacional de Petróleo repassou ao municipios da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (23), mais de R$ 108 milhões referentes a parcela dos royaltes de Petróleo da produção de setembro. Para Araruama coube a quantia de R$ 9 milhões e 400 mil.

São Pedro da Aldeia

O vereador, Márcio Soares, tá rindo a toa com as obras da Escola Pequeá. Serão 4 salas de aulas e quadra poliesportiva. Indicações que o prefeito, Fábio do Pastel, atendeu e a Rua do Fogo, tá em festa. Vale lembrar que foi secola que o hoje vereador aprendeu a ler. Gratidão!

Arraial do Cabo

O vereador Chuchu voltou às boas com o prefeito, Marcelo Magno, pela quarta vez, em 2 anos. Os fofoqueiros do Cabo, andam dizendo que Chuchu viu que a conoa do prefeito estava cheia de “peixe.” A outra não tinha nem “campanha”, adágio usado no município. Só que o ciúme bateu forte no colega Ayron Freixo, que correu para comprar 2 tarrafas uma, para ele outra para o prefeito. “Puxa tarrafa galo”!

Iguaba Grande

A seleção brasileira estreia amanhã, às 16h, na Copa do Mundo e todo Brasil vai parar. Em Iguaba Grande, a festa será no bairro Estação, com o Estação na Copa. Muita música e gastronomia a partir das 13h. Quem também promete uma festa top é o vereador Elifas Ramalho, mas particular com a presença de várias autoridades. O moço é festeiro mesmo.