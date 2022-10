O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio promove uma ação social para a população de Aquárius, em Tamoios, que acontece na Paróquia de São Pedro e São Paulo, nesta quinta-feira, das 9h às 16h. A iniciativa, que vai contar com oferta de vários serviços, é organizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Coordenadoria-Geral da Melhor Idade do segundo distrito e demais órgãos do governo municipal. A ação vai contar com a participação dos equipamentos da Assistência Social, como Cras; o Centro de Atendimento à Mulher; equipes do Auxílio Brasil e outros mais.

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, perdeu o julgamento do processo contra uma decisão judicial que o condenou por abuso de poder econômico. O processo corria no TRE, que condenou a chapa vencedora na ocasião por 5 votos a 2. Agora a defesa do prefeito vai tentar reverter a situação com recurso no TSE.

Araruama

Pode parecer que está muito longe, mas os políticos de Araruama já respiram 2024. Segundo informações, vários são os nomes da lista e quem pode tirar proveito é o primeiro ministro, Chiquinho da Educação, atualmente o principal articulador do município.

Iguaba Grande

A guerra dos requerimentos está instalada na Câmara de Iguaba Grande. Quem deu início foi o vereador Balliester Wernec e contratacaram os vereadores Luciano Silva, Marcilei, Robertinho e Marcelo Durão. Pelo o que rola nos corredores, o caldeirão político vai ferver.

Arraial do Cabo

Os vereadores da Câmara de Arraial do Cabo acompanharam o parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado (TCE), nesta terça-feira (25), em face das contas do ex-prefeito Wanderson Cardoso, o Andinho. Foram 7 votos contra 1, do vereador Juliano do Distrito. Na Praça do Guarani, o que se fala é que o vereador Ângelo Shogum “arquitetou” tudo.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores de São Pedro da Aldeia estão em baixa com os aldeenses. Pelo menos é o que se nota ouvindo os comentários dos munícipes. Tem gente que garante que o povo merecia uma câmara mais ativa e com políticos um pouco mais ousados. Que coisa!