Operação do Procon apreende produtos falsificados em São Pedro da Aldeia

O Procon de São Pedro da Aldeia realizou, na terça-feira (25/10), uma operação para reprimir a venda de produtos falsificados no município. Os agentes atuaram em parceria com a Polícia Civil para apurar denúncias feitas contra um estabelecimento localizado no centro da cidade. Durante a fiscalização, foram apreendidos 17 objetos, que estavam expostos à venda e com valor e qualidade incompatíveis com os produtos originais.

Ao todo, foram seis copos térmicos e 11 cabos USB. Os copos, que estampavam uma marca famosa por seus produtos térmicos, eram vendidos pelo valor de R$49,99, enquanto o valor de venda médio praticado no mercado é de R$200. Já as caixas dos cabos USB estampavam o logotipo de uma multinacional norte-americana, famosa por seus celulares. Os produtos eram vendidos por R$130 e o valor médio de mercado é de R$219.

Foto: Divulgação Procon/SPA

O diretor do Procon aldeense, Márcio Lisboa, falou sobre a ação. “Diante dos fatos e da falta de apresentação das notas fiscais dos itens no momento da fiscalização, os produtos foram apreendidos e o gerente da loja foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia para Registro de Ocorrência e apreciação da autoridade policial. Os produtos foram encaminhados para a perícia ICCE”, explicou.

A loja foi autuada e possui um prazo de 15 dias para apresentar defesa em processo administrativo.

A população pode encaminhar denúncias pelo WhatsApp, no número (22) 2627 6086, que também recebe ligações. O Procon aldeense está localizado na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.