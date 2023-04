O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

Cabo Frio

A Educação de Cabo Frio vai parar na próxima terça-feira. O SEPE Lagos está convocando todos os trabalhadores das escolas municipais para um protesto, às nove da manhã, em frente a prefeitura, na Praça Tiradentes. A direção do sindicato diz que a greve de vinte e quatro horas é um alerta ao governo diante das perdas que a categoria vem acumulando ao longo dos anos, com achatamentos salariais, ataques a direitos e precarização do trabalho. O sindicato classifica o governo José Bonifácio de vergonha para a região.

Iguaba Grande

O TRE rejeitou, ontem, por unanimidade, os embargos de declaração do vereador de Iguaba Elifas Ramalho, do PP, e da candidata a vereadora pela legenda nas eleiıes de 2020 Jaqueline da Silva Hermida, a Tia Jaque.

Elifas teve o mandato cassado, por fraude a cota de gênero. A decisão, também deixou Tia Jaque inelegível pelo período de oito anos. Ela teve apenas um voto e não apresentou gastos de campanha. A candidata disse que desistiu da candidatura por problemas de saúde, mas participou da campanha do candidato Jefinho do Gás. A desembargadora Alessandra de Araújo Bilac, relatora do processo viu nos argumentos das defesas uma tentativa de resolver matéria já decidida por estarem inconformados com o resultado desfavorável do julgamento. O PM Fabricio Chagas Torquato, de 44 anos, deve assumir a vaga de Elifas na Câmara de Iguaba.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, anunciou, ontem, durante entrevista para a série “A Hora do Prefeito”, o início, em trinta dias, das obras que vão transformar o Pronto-Socorro em Hospital Municipal. O prefeito revelou que os pacientes da unidade serão transferidos, provisoriamente, para um Hospital de Campanha. O pronto socorro ocupa, atualmente, uma área de 1.900 metros quadrados. O Hospital vai ocupar quatro mil metros quadrados e abrigar dois centros cirúrgicos, um centro de imagem e 50 leitos.

Fábio do Pastel disse que além da saúde, as obras de drenagem, pavimentação e sanemento são as prioridades, assim como a geração de emrpegos. Ele anunciou a instalação da filial de um supermercado de um grupo do Espirito Santo, das Lojas Caçula e uma agência da Toyota.

Arraial do Cabo

Nesta terça-feira (25), o Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou em suas redes sociais que a licitação da revitalização e ampliação da Praça Fábio de Souza, em Monte Alto, deve sair até o início de junho. O espaço vai abrigar um novo parquinho, quadra de esportes revitalizada e aparelhos para atividades funcionais. Além desta obra, a cidade já iniciou a construção de uma praça no bairro Cabocla, um pronto socorro em Figueira, além da reforma e ampliação de uma escola em Monte Alto e da reforma de três creches, uma em Monte Alto, uma na Cabocla e uma na Boa Vista.

Búzios

O vereador Dom de Búzios soltou a língua mais uma vez nas redes sociais e mandou recado para os secretários do município. O moço usou a frase: “quem com ferro fere, com ferro, será ferido”. E disse: “mas eu não tenho medo de vocês”. Tudo ocorreu depois de uma reunião de secretários e vereadores. Que coisa!

Araruama

A Prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, anunciou as próximas obras em seu município.

Moises Ramalho (Vila Capri)

Francisco Domingues Neto (Boa vista)

Escola Heglaucia (Jardim Califórnia)

Creche Ilca (Iguabinha)

Escola Andre Gomes ( Bananeiras)

Escola do Prodígio

Escola Agostinho Franceschi (Aurora)

Escola Orlando Dias (Mataruna)

Escola Mário Revelles (centro)

Escola Honorino Coutinho (Morro Grande)

Escola Bruno Nametala (Morro Moreno)

Nair Valladares (centro)

Darcy Ribeiro (Praia do Hospício)