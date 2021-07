O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 28

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia sedia, nesta sexta-feira, o 4° Encontro dos Secretários de Esporte e Lazer da Costa do Sol. O evento, no Hotel Cave do Sol, vai discutir o regulamento dos Jogos Intermunicipais da Costa do Sol. Os jogos, previstos para setembro, vão reunir 12 cidades em competições de diversas modalidades, entre elas: futebol, futevôlei, vôlei e corrida rústica. Saquarema vai sediar etapas de vôlei, futevôlei e futebol amador sub-17 feminino. A previsão é que as competições tenham início no dia 5 de setembro e duracão de três meses. O encontro de Secretários já aconteceu em Rio Bonito, Cabo Frio e Arraial do Cabo.

Araruama

A prefeita Lívia Belo desapropriou um sítio para implantar o projeto “Das ruas para o sítio. Do sítio para uma nova vida”. O objetivo é levar os moradores em

situação de rua para morar no local. O projeto pretende dar essas pessoas acompanhamento psicologico e assistência social. Eles também vão aprender a trabalhar na agricultura familiar e terão aulas de artesanato. Uma das propostas é que os moradores de rua se tornem produtores de mel, temperos e pimentas. Os produtos serão comercializados em uma loja, que será construida em frente ao sítio. A prefeita ressaltou que a ida para o sítio é opcional.

Cabo Frio

O presidente do PSOL de Cabo Frio, Lucas Muller, acusou o prefeito José Bonifácio e o ex-superintendente do IPHAN, Manoel Vieira, de serem os responsáveis pela demolição do Galpão de Sal, na Passagem. A área é particular e o proprietário tenta demolir o prédio desde 2017. Grupos que defendem a preservação dizem que o imóvel tem papel importante na história da região e poderia abrigar o Museu do Sal. O proprietário nega. Ano passado, parte da estrutura desabou e a policia civil instaurou inquérito para apurar as responsabilidades, interditando o local até a conclusão das invetigações. Entretanto, o inquérito nunca foi concluído.

Iguaba Grande

O vereador Junior Bombeiro fez 28 indicações de obras no município de Iguaba e 15 delas estariam no planejamento do “pacotão de obras” anunciado pelo prefeito Vantoil Martins, na última semana. Mas, mesmo assim, dizem que o vereador anda triste pela cidade e já tem três semanas que não visita o prédio da prefeitura. O que pode estar acontecendo com ele?

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno se reuniu nesta quarta-feira (28), com técnicos ambientais, turismólogos, engenheiros ambientais e especialistas de trânsito, para discutir a regularização da atividade de bugres e quadriciclos no Município. Segundo, o presidente da Fundação de Meio Ambiente, Maycon Victorino, um estudo de capacidade de carga está sendo realizado para avaliar os impactos e degradações causados em áreas ambientais da cidade devido à atividade.O objetivo é alinhar as necessidades do setor que fomenta a economia local, em conjunto com a preservação ambiental, de forma sustentável.

Búzios

Rola nos bastidores da política de Búzios, que o suplente de vereador, Samuel da Bike, anda tão eufórico com a possibilidade de assumir uma cadeira na câmara municipal, que já teria pedido uma reunião com o prefeito Alexandre Martins. O moço já foi até visto com dois assessores pela cidade. “Pode isso Arnaldo?”.