O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 30

Búzios

Visando garantir a melhoria da qualidade do atendimento de saúde para a população, o Hospital Municipal Rodolpho Perissé será reformado e ampliado. O prefeito de Búzios Alexandre Martins, na companhia do secretário de Saúde, realizou uma visita técnica à unidade nesta terça-feira para avaliar a situação e escutar dos profissionais da unidade as principais necessidades do local. Após a entrega do laudo técnico das necessidades do Hospital, será aberto um processo de licitação para saber qual empresa será responsável pelo projeto.

Araruama

O Ministério do Turismo divulgou nesta semana o Mapa do Turismo Brasileiro 2022. Entre os 2.542 municípios que integram o Mapa está Araruama. Segundo a prefeitura, a Primeira Copa Internacional de Kitesurfe na Lagoa de Araruama foi um dos grandes motivos para o município entrar na lista. O evento atraiu visitantes e aqueceu toda a economia da cidade. O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento que visa a elaboração de políticas públicas, além de facilitar a obtenção de recursos dos municípios junto ao governo federal para aquecer o turismo local.

Iguaba Grande

A entrevista do vereador Junior Negão, na Litoral FM, 94,5, nesta terça-feira (29), teve grande repercussão no meio político de Iguaba Grande. Além de destacar seus projetos e indicações, ao ser questionado sobre a eleição da mesa diretora da Câmara, Negão deixou escapar que o homem da mangueira pode ser o presidente da Câmara de Iguaba Grande. Segundo os fofoqueiros de plantão, ao chegar em Iguaba tinham três vereadores esperando por ele. Alan Rodrigues, Elifas Ramalho e Luciano Silva.

São Pedro da Aldeia

São fortes os rumores de que o secretário de Educação, Elias Valadão, vai deixar a secretaria de Educação. Ainda não se sabe, ele pediu para sair ou se ele, está “sendo saído”. Fato é que o moço não goza da simpatia dos mestres da rede municipal.

Arraial do Cabo

A atleta cabista Ana Clara Plácido esteve no Rio de Janeiro, hoje, gravando uma reportagem para a TVE e Rede Record. Ana Clara vai participar de um torneio de altinha no próximo sábado (2), em Icaraí. A jovem tem mostrado talento por onde passa e vem acumulando títulos de diversos torneios na região. No último fim de semana não foi diferente, a atleta conquistou mais um pódio no Torneio Murilo de Futvôlei que aconteceu em Arraial do Cabo, ficando em primeiro lugar. Ana Clara é campeã brasileira de altinha e embaixadora do Estado do Rio de Janeiro.

Cabo Frio

O ex-presidente do Ibascaf, Carlos Alberto Cardoso, o Bebeto, que andou bravo com o prefeito José Bonifácio, após pedir exoneração, já fala para amigos que Zé está perdoado. Aliás, Cardoso pode se lançar pré candidato a vereador em 2024. Na Praia do Siqueira, não se fala em outra coisa.