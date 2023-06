O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 01

São Pedro da Aldeia

O procurador da república Leandro Mitidieri se reúne na tarde desta quinta-feira com representantes de religões de matriz africana de São Pedro da Aldeia, na sede do Ministério Público Federal, no centro da cidade. Ele quer saber se as denominações estão sendo vítimas de intolerância religiosa e perseguição por parte do governo do prefeito Fábio Pastel. O prefeito aldeense disse, na tribuna da Câmara, durante sessão solene do aniversário da cidade, que gostaria que todos os eventos no município fossem evangélicos. O governo também está movendo ação na justiça contra a Associação Espirita do Caboclo Cobra Coral, no Balneário, sede do terreiro de umbanda da Yalorixá Vilma de Yansã. O governo alega que o local não estaria sendo utilizado para os fins autorizados. Vilma nega.

Cabo Frio

O Juiz Eleitoral de Cabo Frio, Vinícius Marcondes de Araújo marcou para a próxima terça-feira, dia 6 de junho, a cerimônia de retotalização dos votos para vereador de Cabo Frio, que vai apontar os substitutos de Vinícius Corrêa e Vanderson Bento. Eles já não participam da sessão desta quinta-feira na Câmara. Os dois vereadores tiveram os mandatos cassados por fraude a cota de gênero nas eleições de 2020. De acordo com o Edital divulgado ontem, a retotalização com recalculo do coeficiente partidário está marcada para às 13 horas, no cartório eleitoral, na Vila Nova. Átila Monteiro de Campos Motta, o Átila da Ótica, comerciante de 39 anos, que obteve 915 votos na eleição passada e o coronel da PM Ruy Sergio França de Oliveira, de 56 anos, com 626 votos, devem assumir as vagas na Câmara. A posse ainda não tem data marcada.

Búzios

O preço das passagens das Vans de Búzios não foram reajustados no primerio minuto desta quinta-feira, como aunciado pelos representantes das Cooper Búzios e da Cooper Geribá, as duas cooperativas que realizam o serviço na cidade. O decreto do prefeito Alexandre Martins, autorizando o reajuste de 25%, que vai elevar o preço da tarifa dos atuais R$ 4,00 para R$ 5,00 ainda não foi publicado no Diário Oficial Eletrônico. O último reajuste tarifário aconteceu em agosto de 2021. A prefeitura, semana passada, cassou a permissão de oito vans que não estavam prestando o devido atendimento à população. A ação, às vesperas do aumento, foi vista como uma resposta as constantes reclamações contra a qualidade do serviço, o que levou o presidente da Câmara, vereador Rafael Aguiar, a classificar o aumento de abuso.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo é palco, até o próximo domingo, da Copa Brasil de Vela de Praia 2023. O evento serve como seletiva para a equipe de vela que representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro deste ano. A previsão é que mais de 150 velejadores de diversas classes participem do campeonato, que será um mix de festival e seletiva pan-americana. Ao final da disputa, com exceção das 49er, Nacra 17, 49er FX e iQFOiL, a equipe que representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 será definida em todas as classes.

Iguaba Grande

A Feirinha Criatividades da Terra voltará a acontecer na Praça Edyla Pinheiro, no próximo sábado (03), a partir das 10h. O evento, tradicionalmente realizado no primeiro sábado de cada mês, com a finalidade de dar oportunidade para os pequenos produtores, artesãos e comerciantes exporem seus produtos, contará com diversas novidades. Nesta edição, além da participação das secretarias de Meio Ambiente e Agricultura com a distribuição de mudas e sementes e da secretaria de Cultura, com apresentações artísticas, a secretaria de Saúde participará através da equipe da Atenção Básica orientando todos sobre obesidade infantil. Em parceria com as empresas privadas do município, a Feirinha estará oferecendo gratuitamente, teste de glicemia e aferição de pressão arterial com a equipe do Laboratório Italab, e passeio recreativo para toda criançada com o trenzinho da Conect.

Araruama

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho. Para marcar a data a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai realizar uma ação em favor da natureza – “Lixo zero- Orla Limpa”. Será feita a limpeza na orla da laguna do Centro de Araruama , entre 09h e 12h. A ação será realizada por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com os estudantes das escolas públicas municipais.