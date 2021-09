O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 02

Búzios

Os moradores do bairro José Gonçalves estão rindo a toa, com a chegada do asfaltamento da Rua das Emerências. O prefeito Alexandre Martins e seu vice, Miguel Pereira, foram ao bairro para anunciar as obras. Que venha mais obras para o povo.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, diz não ter dúvidas de que o vale transporte eletrônico foi uma medida acertada em prol da coletividade. Os mais de 100 mil habitantes serão beneficiados. A medida também teria evitado a saída da Auto Viação São Pedro do município.

Cabo Frio

O vereador Miguel Alencar (DEM) foi reeleito para mais um mandato como presidente da câmara de Cabo Frio, nesta quinta-feira (02), visando o biênio 2023/2024. Segundo informações, o vereador Vinicius Corrêa se ausentou e não votou em Miguel. Nos corredores da câmara, rola que o governo municipal não ficou satisfeito, mas teve jeito dado grande articulação política do presidente.

Arraial do Cabo

O ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, e o ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol, André Luiz Cavalcanti de Oliveira, impetraram um pedido de Habeas Corpus para tentar escapar da cadeia. Renatinho e André estão foragidos da Justiça e são procurados pela polícia, acusados de integrar uma organização criminosa, que invadia, loteava e vendia áreas do parque Costa do Sol, cinco pessoas que integravam o suposto grupo estão presas.

Iguaba Grande

O vereador Marcelo Durão foi o único que não compareceu na entrega das honrarias aos municípios de Iguaba Grande, demonstrando um descontentamento. A mesa diretora da Câmara pediu o direito de resposta por matéria nesta coluna. Segue a nota:

Mesa diretora da Câmara Municipal de Iguaba Grande: Na última sexta-feira, 27 de agosto, realizamos uma Sessão Legislativa com um público reduzido e controlado através de pulseiras, a sessão aconteceu apenas para entrega de honrarias e se desenrolou de forma rápida e não solene. Os vereadores ficaram satisfeitos e os homenageados se sentiram muito honrados, com exceção do vereador Marcelo Durão que gostaria que durante a sessão fossem servidos salgadinho e refrigerante, motivo que o fez desistir de entregar as honrarias. A sessão aconteceu em um auditório usado para sessões de cinema, com cadeiras enfileiradas, o que torna impossível o trânsito de garçons e infringiria as regras do protocolo de prevenção ao contágio do Covid19.

Araruama

As fiscalizações que asseguram o cumprimento do período de defeso na Lagoa de Araruama tiveram início há um mês. Previsto em Lei Federal (Nº 10.779), o defeso total da laguna começou em 1º de agosto e vai até o dia 31 de outubro. O mecanismo de preservação proíbe a pesca de todos os tipos garantindo a reposição do estoque pesqueiro. Durante o primeiro mês de ações foram apreendidas 13 redes de pesca e cerca de 70 kg de pescado.