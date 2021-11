O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Búzios

O movimento estudantil de Búzios ameaçou ontem, durante audiência publica na Câmara, voltar a ocupar o Colégio Paulo Freire, caso a unidade seja transferida para o Estado. A reunião que debateu o assunto, contou com a participação do presidente do SEPE, Augusto Rosa, da promotora Isabel Kallman, do prefeito Alexandre Martins e do deputado Flavio Serafini, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A promotora argumentou que a cidade deve priorizar o ensino fundamental e frisou que Búzios não está num patamar de qualidade de ensino que permita manter o ensino médio. Em 2018, estudantes ocuparam o colégio por duas semanas em protesto contra a estadualização da unidade.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, quer conceder, através de licitação, pelo prazo de dez anos, renováveis por mais dez, o servivo de estacionamento rotativo na cidade. O projeto de lei que autoriza a concessão já e tramitando na Câmara municipal. O projeto aumento de 5% para 15% o percentual sobre a receita bruta mensal arrecadada pelo serviço, a ser destinado ao município como valor da outorga de concessão.

O valor das tarifas de estacionamento rotativo e os eventuais reajustes, serão definidos por decreto, posteriormente, garantindo a manutenção o equilíbrio econômico- financeiro do contrato.

Arraial do Cabo

Rola no beco da fofoca de Arraial do Cabo que Dr. Pedro Pinto teria recebido a visita do ex-candidato a prefeito de Arraial do Cabo, Ton Porto. Ainda, segundo os fofoqueiros de plantão, Ton levou uma ficha de filiação partidária do PDT, mas não consiguiu convencer, Dr. Pedro Pinto, assinar. Pedro teria falado para Ton que agora ele é Marcelo Magno, “Futebol Clube.” Que coisa!

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia Chimbiu de Souza deu entrada hoje na Câmara em um projeto de lei que foi aprovado hoje e vai regulamentar o serviço de moto táxi no município aldeense. Dizem que o nobre edil quer transformar São Pedro da Aldeia na nova Índia da Região dos Lagos. Loucura, loucura, loucura!

Araruama

Os próximos dias na política de Araruama prometem muitas emoções. Para esquentar o ambiente apareceu o filho do primeiro ministro Chiquinho Da Educação, que anda bradando no quarto cantos do município que vai ser candidato ano que vem. Por outro lado, o presidente da Câmara, Júlio César Coutinho, segundo um cientista político de Araruama, não teria “adiantado seu carro” rumo suas pretensões para 2022. Para fechar a prosa na cidade tem gente dizendo que Chiquinho Da Educação, já quer seguir carreira solo e si não der vem de Lívia de Chiquinho. “Pode isso Arnaldo?”

Iguaba Grande

O momento na Câmara de Iguaba Grande é de muita conversa em torno da eleição da mesa diretora. Cada dia um fato novo. Desta vez, quem diz que quer um cadeira na mesa é o vereador, Elifas Ramalho. Na verdade, todo mundo quer um lugar ao sol. Como falam os cabistas, bobo não galo.