O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 05

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebeu em gabinete oito vereadores, nesta quinta-feira (05). Segundo informações, Chiquinho de Dona Chica foi para a roça e Vitinho de Zé Maia, foi pescar com o pai, Zé Maia, na Lagoa e, por isso, não compareceram. Da esquerda pra direita: Jean Pierre, Mislene de André, Denilson (presidente), Márcio da Rua do Fogo, Fernando Mistura, Franklin da Escolinha, Isaías do Escolar e Chimbiu.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo foi a cidade do interior que registrou o maior indice de ocupação no réveillon com 98,40%. Itatiaia/ Penedo aparece na segunda colocação com oucpção de 97,20%. Cabo Frio foi o terceiro colocado com 94,70%, seguido de Búzios com 94,50%. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro celebrou o o excelente desempenho do setor na virada de anoque alcançou patamar pré-pandemia. Os Hotéis do Rio, registraram 98% de ocupação. Os dados são do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio. O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes destacou o retorno dos turistas estrangeiros, principalmente norte- americanos e europeus e disse que o bom desempenho já era esperado com o enfraquecimento da pandemia e o trabalho de promoção que os players do turismo fizeram ao longo do ano, promovendo a retomada do turismo no Estado.

Cabo Frio

Cabo Frio pode ganhar mais duas Bandeiras Azuis no próximo verão. A Praia do Pontal do Peró e a Praia do Foguete são candidatas a certificação e terão que cumprir os critérios exigidos pela coordenação do programa para garantir a avaliação do juri nacional e internacional este ano. O processo da Praia do Pontal foi iniciado em novembro de 2021, quando a coordenadora nacional do programa, Leana Bernardi, realizou a primeira vistoria. A coordenação nacional enviou relatório que indicava as adequações necessárias à praia. Já em abril do ano passado, a praia foi inscrita, oficialmente, no programa. Os coordenadores da candidatura já fizeram as primeiras coletas de água da praia. São necessárioss pelo menos 20 testes para analise da qualidade da água por um laboratório especializado e autorizado pelo INEA.

Búzios

O rapper carioca Flávio Cesar Costa de Castro, mais conhecido como Oroki, de 23 anos, alvo na tarde de ontem de uma operação da polícia depois de posar com um Fuzil, numa rede social, tem apostado na ostentação em sua passagem por Búzios. O cantor, que está lançando o álbum “Vida Cara”, além de ter alugado uma mansão de frente para o mar de Geribá, tem circulado com um cordão de ouro com uma placa com a inscrição “Vida Cara”, avaliado em um milhão de Reais. O cantor não está sozinho na cidade. Ele curte as férias cercados de muitos amigos e beldades. Ontem, quando a polícia deflagrou operação de busca e apreensão Oroki, ele estava num iate em alto mar com os amigos. O rapper tem compartilhado as imagens nas redes sociais. Ele entretanto, ainda não comentou a operação que interrompeu as férias ostentação e o levou para a delegacia de Búzios.

Araruama



A Corrida de São Sebastião, padroeiro de Araruama, no póximo dia 22, abre o calendário de eventos do município de 2023. O calendário reúne eventos como Araruama Literária, Festival de Jazz e Vinhos e a tradicional Exposição Agropecuária, a Expo Araruama, em novembro. Em fevereiro, além do aniversário da cidade, com show do cantor Victor Kley, tem Campeonato de Kite Surfe, Exposição de Flores de Holambra e Carnaval. Em março, a cidade será palco do Troféu Mulher de Ouro. O Araruama Literátia está prevista para maio. O calendário prevê para junho o tradicional tapetes de sal e para julho a Festa dos Pescadores e a Festa Julina, na Praça Menino João Hélio. O mês também terá festival de vinhos e jazz. Em agosto, tem Festival Cervejeiro, Internacional de Kite Surfe e Festival Gospel em outubro.



Iguaba Grande

Com apenas cinco dias de comando da casa Legislativa de Iguaba já tem gente dizendo que o “caldeirão” político está fervendo. Os descontentes seriam, Balliester Wernec, Júnior Negão, Paulo Rito e Tikinho. Nos corredores, outro grupo diz que o motivo da desavença seria um tal “puxadinho” do gabinete. Para piorar a situação tem gente chamando o atual presidente de Evo Morales. Bem, para tirar a prova fomos buscar a foto dos dois: Marcilei Lessa e Evo Morales. Tudo à vê ou nada a vê?