O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 15

Cabo Frio

O servidor público Leandro Corrêa vai retornar a presidência da Liga Independente das Escolas de Samba de Cabo Frio. O nome dele tem o apoio do atual presidente Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, que não disputa a eleição prevista para março. A Liga deve divulgar ainda hoje o edital de convocação para a eleição com prazo para as inscriçoes das chapas. Estão aptos a se candidatar para presidência todos os sócios da Liga, presidentes e ex-presidentes das escolas de samba, em atividade no município. Leandro Corrêa presidiu a Liga em 2003 e foi responsável pela organização dos desfile do carnaval de 2004. Ele também foi tesoureiro em duas ocasiões: em 2005 e 2012. Carlão poderia disputar a eleição para mais um novo mandato de dois anos, mas admite que pode voltar a ocupar a superintendencia do Carnaval ou a secretaria de cultura num eventual governo Doutor Serginho.

Araruama

A luta contra a dengue continua em Araruama!! Nessa sexta-feira, 16, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar mais uma grande ação de combate à doença. Dessa vez a mobilização vai acontecer na Praça da Bíblia, das 09h às 12h. Os agentes de saúde vão distribuir panfletos e conversar com a população sobre as formas de prevenir a dengue, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, que também é o transmissor da febre chikungunya e da zika. O objetivo é conscientizar os moradores de que o combate à doença não é uma ação isolada, mas uma luta diária e que depende da união de todos nós. É importante lembrar que o mosquito se reproduz em locais com água parada. Então, medidas simples dentro de casa ou nos quintais, como retirar pneus velhos e outros tipos de entulho, limpar bem as calhas e não deixar acumular água em pratinhos de vasos de plantas, são muito importantes nesse cuidado do dia a dia.

Búzios

Os buzianos querem saber se vai ter ou não eleição suplementar nos próximos meses. Após o TSE cassar a chapa do ex-prefeito, Alexandre Martins (Rep), é pergunta quer não quer calar. Nos corredores da prefeitura tem gente falando que o município tem quase R$ 100 milhões em dívida. E agora?

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani, em Arraial do Cabo, o prefeito, Marcelo Magno, participou ativamente do Carnaval. O moço foi aos direitos e sempre acompanhado de Diego Silveira. Enquanto isso, os fofoqueiros falavam nos blocos que “Bruninho Sem Assunto”, estava com seu possante “Drone” por teretete para filmar. Renato de Jadilson, as más línguas, ficou de olho em Sem Assunto. Isso fofoca do Cabo.

São Pedro da Aldeia

A Rádio Litoral FM vai começar as entrevistas com os pré candidatos a prefeito. O primeiro a ser ouvido será o ex-prefeito, Cláudio Chumbinho, que já disse que vai falar sobre dívidas da prefeitura aldeense. Aguardem!

Iguaba Grande

O boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), exercício 2024, está disponível para emissão, com desconto de 10% para pagamentos em cota única realizado até março. Quem optar pelo parcelamento poderá efetuar o pagamento em até dez vezes sem juros com primeira parcela a partir de março. O boleto poderá ser retirado de forma on-line, no site da Prefeitura ou no da secretaria de Fazenda: fazenda.iguaba.rj.gov.br ou diretamente nos guichês de atendimento disponibilizados pela sede da secretaria de Fazenda, localizada no endereço: Rod. Amaral Peixoto, km 102 (sede da Prefeitura)

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, irá inaugurar nesta segunda-feira (19/02), a Creche Osvaldo da Silva Lima, localizada no bairro de Bonsucesso. A nova creche irá ampliar a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, levando mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. A unidade conta com 838,60 metros quadrados de área construída, 5 salas de aula, sala de multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer, e jardins sensoriais. Aproximadamente 100 crianças serão beneficiadas com a nova unidade escolar. A inauguração será nesta segunda-feira (19) às 19hs, na Estrada de Bonsucesso, n° 82, ao lado da Praça de Bonsucesso. Venha e participe! Traga a sua família para celebrarmos, juntos, mais esta conquista do município!