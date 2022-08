O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Iguaba Grande

Surgem rumores na Câmara de Iguaba Grande, que a eleição da mesa diretora pode acontecer antes de dezembro, conforme prometido pelo presidente Balliester. Segundo informações, o presidente da nova mesa diretora, deve sair de um grupo de seis vereadores. Agora é só aguardar.

Araruama

A campanha em Araruama vai quente e parecida com uma campanha municipal, segundo alguns políticos da cidade. Pedindo votos estão Chiquinho da Educação, André Mônica e o vereador Russo. Esses três nomes fazem parte da política do dia a dia da bela Araruama.

Cabo Frio

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso estará em Cabo Frio na próxima segunda-feira. Ele participa como paletrante da Edição do Programa “Direito e Cidadania nas Escolas”, da Câmara de Cabo Frio, com apoio da Escola de Magistratura do Estado do Rio. A palestra do Ministro Barroso, sobre o tema “Os Jovens e o ExercÌcio da Cidadania nas Eleições 2022”, é destinada a estudantes da rede municipal de ensino e autoridades dos municÌpios da região e será transmitida pelas redes sociais. O Programa Direito e Cidadania nas Escolas foi lançado em novembro de 2021 e tem como objetivo levar aos alunos da rede pública noções básicas de direito e cidadania, propagando o máximo de conhecimento para construir nos jovens o pensamento crítico.

São Pedro da Aldeia

Uma decisão da Justiça obriga São Pedro da Aldeia a construir abrigo público para o acolhimento de pessoas idosas em situação de risco, caso fique comprovado demanda específica – 70 idosos necessitando de moradia. Segundo a decisão, caso não haja demanda que justifique a construção, o município tem a obrigação de prover assistência integral no acolhimento de idosos em asilos particulares, as próprias custas, ou por meio de convênio. A Justiça também determinou que o municÌpio seja obrigado a prestar cuidado contínuo a cada idoso em situação de risco, disponibilizando serviço de 24h de atendimento social de emergência com médico, psicólogo e assistente social, além de linha telefônica e carro.

Arraial do Cabo

O antigo cinema de Arraial do Cabo recebe na próxima segunda-feira a “Expo Folclore”. A exposição, que promete cobrir o espaço com muitas cores e história, vai exibir parte do acervo da Folia Reis Estrela do Oriente, fundada em 1981. Além da mostra, também será realizada uma oficina de confecção de máscaras, com a participação de alunos da rede municipal de ensino. A exposição, estará aberta a visitação pública até 31 de agosto

Búzios

Um restaurante e pousada na Praia da Tartaruga, em Búzios, serão demolidos por decisão da Justiça Federal de São Pedro da Aldeia . Os empreendimentos são de propriedade de Carlos Eduardo Smith de Vasconcellos. De acordo com o processo, os estabelecimentos foram construídos de forma irregular e causaram danos ambientais à região costeira. O comerciante é obrigado a providenciar a demolição das construções, no prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. Ele também foi condenado a pagar indenização no valor de R$ 10 mil, referentes aos danos causados ao ambiente, além de pena no valor de R$ 5 mil a cada dia de permanência, em caso de descumprimento da sentença.