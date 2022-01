O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 20

São Pedro da Aldeia

A Agência Nacional do Petróleo depositou nesta quinta-feira (20), pouco mais de R$ 114 milhões de reais para os municípios da Região dos Lagos, referentes aos royalties de janeiro. São Pedro da Aldeia, mais que dobrou a arrecadação, o município passou de R$ 2milhões e meio de reais para R$ 5milhões e 300mil reais em janeiro.

Iguaba Grande

A secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Iguaba Grande instalou redes dentro da Lagoa. O projeto é inspirado na Lagoa Azul, de Jericoacoara que tem as famosas redes para relaxar dentro das águas cristalinas. Em Iguaba Grande estão as redes, que estão em fase de teste e foram instaladas na orla da Praia do Popeye, Quiosque 1 e 2 e na Praia dos Ubás, Quiosque 12. A utilização dos equipamentos é gratuita.

A prefeitura está incentivando moradores e turistas a aproveitar as redes, tirar uma foto e postar dfas redes sociais marcando a página oficial da prefeitura no Instagram.

Araruama

Os Índices de contaminação pela COVID em Araruama são alarmantes e chagam a 58,8%. É o que revelam resultados de testes para detectar a doença realizados, esta semana, em dezoito pontos dos cinco distritos do município. Na terça-feira, de acordo com a secretaria de saúde, das 736 pessoas testadas, 320 estavam infectados. Ontem, dos 1.309 moradores que submeteram ao teste, 539 testaram positivo para COVID.

A prefeita Livia de Chiquinho prometeu que a fiscalização ao uso da máscara de proteção será implacável e avisou que os comerciantes que descumprirem a exigência e permitirem funcionários e clientes sem máscaras em seus estabelecimentos, serão multados e poderão perder o alvará.

Arraial do Cabo

O PROCON de Arraial do Cabo, realizou, ontem, uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança Publica nas Praias Gande e Prainha contra práticas abusivas e a venda casada de produtos e serviços ao consumidor. A operação apurou denúncias de cobrança de consumação mínima para utilização das barracas, mas nenhuma irregularidade foi constatada. Durante a ação, os comerciantes forma orientados a disponibilizar números de atendimento do PROCON em local visível e de fácil acesso para o consumidor. Os comerciantes também foram orientados quanto a obrigatoriedade de ofertas claras e disponibilização de comandas. O consumidor que se sentir lesado pode entrar em contato pelo Telefone e WhatsApp (22) 2622-1417.

Búzios

Policiais da delegacia de Búzios prenderam em flagrante, o dono de um restaurante, localizado na Aldeia Geribá, pelo crime de furto de energia elétrica. Segundo os agentes, no local foi constatada ligação clandestina de energia, realizada diretamente da rede para o imóvel, sem passar por qualquer aparelho medidor. Em depoimento na delegacia ao comerciante preso se limitou a dizer que não tinha conhecimento do chamado “gato de luz”, porém não soube informar quanto pagava, em média, pelo consumo de energia elétrica do estabelecimento comercial.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, em conjunto com o Projeto Albatroz, patrocinado pela Petrobras, irá desenvolver atividades ambientais e turísticas na orla da Praia do Peró. A partir do próximo sábado (22), das 9h às 17h, as atividades da Prefeitura se iniciam em uma tenda ao lado de onde fica hasteada a Bandeira Azul.