O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 25￼

Búzios

Os fofoqueiros de plantão em Búzios, andam falando que a expectativa do suplente de vereador, Edson Leiteiro, foi tão grande que ele teve uma crise de pressão arterial. Segundo os “linguarudos de plantão”, o moço ficou até de cama. Que coisa!

Arraial do Cabo

A obra do Posto de Saúde Hermes Barcelos, na Praia dos Anjos, segue a todo vapor. O Secretário de Obras, Pedro Caju, acompanha o andamento e informou que a previsão de entrega da unidade é para novembro. Ainda de acordo com ele, a estrutura do posto vai contar com sala de vacina, curativo, atendimento ambulatorial, todas elas com acessibilidade.

Araruama

Os principais nomes do kitesurf nacional estarão em Araruama no próximo fim de semana, para o primerio Festival de Vela de Araruama . Os atletas disputarão em paralelo o Campeonato Brasileiro da Classe Kitesurf Bidirecional Race e Estadual da Classe Kitesurf Freestyle. O evento terá R$ 7 mil em premiações. Os vencedores da Bidirecional e Freestyle levam R$ 2 mil cada. Em fevereiro a cidade foi palco da Copa Internacional de Kitesurf.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia criou uma nova linha de ônibus no município, a 508, São Pedro X Bairro São João, para atender moradores dos bairros Campo Redondo, São João e Colina. A nova linha já está em operação e com a mudança, a 504- São Pedro X Alecrim, que antes atendia a localidade, terá o percurso alterado durante a semana e não vai mais entrar pelo bairro São João indo até a Colina. O novo itinerário vai passar direto pela Estrada dos Passageiros. A linha 508 funcionará apenas em dias úteis. Nos finais de semana e feriados, os moradores dos bairros São João e Colina continuam sendo atendidos pela linha 504 – São Pedro X Alecrim que, nestes dias específicos, retomará o percurso antigo.

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio, Roberto de Jesus, abandonou a corrida eleitoral e anunciou ontem, durante live numa rede social, que não é mais candidato a deputado Estadual nas eleções de outubro. O vereador, desde a convenção partidária, vinha enfrentando problemas para ser candidato. Ele precisou ir a justiça para ter o nome homologado pelo MDB na convenção e, depois, descobriu que não estava filiado ao partido.

Roberto de Jesus voltou a dizer que foi vítima da covardia da “política suja” e, sem citar nomes, acusou pessoas que tem poder político de articular contra ele. O vereador liberou os eleitores e não declarou apoio a nenhum candidato. Jesus é o segundo candidato da região a deixar a disputa. Chiquinho da Educação, de Araruama, também abandonou a corrida nesta semana.

Iguaba Grande

A 65ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos têm recebido pessoas ilustres, como o vereador, Marcelo Durão e esposa, a secretária de Turismo Carla Vale. Segundo informações, mais dois vereadores rumaram para Barretos, Luciano Silva e Tikinho, prometendo montar no touro bravo. Será?