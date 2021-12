O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 06

Cabo Frio

O fim do ensino médio municipal na Escola Marli Capp, no segundo distrito de Cabo Frio, vai ser tema de uma Audiência Publica marcada para a próxima quinta-feira, às duas da tarde, na Câmara. A audiência é uma reivindicação do SEPE Lagos, Movi- mento Estaduantil e de pais de alunos do Marli Capp, diante da determinação da promotora Isabel Kallmann, de estadualização da unidade. O MP notificou Cabo Frio, pela primeira vez para a estadualização do Ensino Médio em 2015. De acordo com a Constituição os municípios, devem priorizar os investimentos no ensino fundamental e na educação infantil.

Araruama

Araruama inicia nesta segunda-feira a vacinação com a dose de reforço da vacina da Janssen contra a COVID-19, somente para quem tomou a dose ̇nica do imunizante. Hoje serão vacinadas as mulheres de 44 anos. Amanhã sera vez dos homens de 44 anos. Na quarta-feira, serão imunizadas as mulheres de 38 anos. Na quinta, os homens da mesma idade. Por fim, na sexta-feira, serão vacinados os homens de 37 anos pela manhã; e as mulheres de 37 anos, a tarde. A vacinação acontece no Ginásio Darcy Ribeiro e na Subprefeitura de Sao Vicente, das nove da manha, as quatro da tarde. Preciso levar RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante da dose única da Janssen.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação inicia, na próxima segunda-feira (6), a entrega do segundo kit de alimentação escolar, referente ao mês de novembro, para os alunos da rede pública municipal. A primeira remessa foi entregue no início do mês passado e devido ao atraso na chegada dos insumos, a segunda distribuição só pode ser realizada agora. Ao todo, 5 mil alunos serão beneficiados, recebendo, cada um, dois kits mensais, até janeiro de 2022. O cronograma de entrega é informado pelas escolas diretamente aos responsáveis pelos alunos, seguindo todos os protocolos de prevenção à covid-19. A Educação ressalta que não se trata de cesta básica para toda a família e sim de um kit individual o qual cada aluno tem direito dentro da Alimentação Escolar.

Iguaba Grande

A Secretaria de Saude de Iguaba Grande vai oferecer, gratuitamente, testes rápidos de HIV e Infeções Sexualmente Transmissíveis, durante a sexta edição da Feirinha Criatividades da Terra, neste sábado , a partir das 9 da manhã, na Praça Edyla Pinheiro.

O resultado do teste fica pronto em 10 minutos. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil. O diagnóstico precoce permite tratamento e impede a evolução da doença para quadros graves.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia registrou no mês de novembro os menores números de contaminação e morte por COVID-19 registrados este ano. A Secretaria de Saúde notificou 40 novos casos da doença no município e uma morte no mês passado. A queda nas notificações foi de mais de 50% quando comparada ao mes de outubro, colaborando para que os leitos reservados a internação de pacientes graves ficassem vagos por vários dias consecutivos. A queda dos números é resultado do avanço da vacinação apesar de 6 mil pessoas nao terem tomado a vacina e onze mil nao terem retornado para a segunda dose. A vacinação na cidade com as duas doses atigiu mais de 70% do público alvo.

Búzios

A Prefeitura de Búzios incluiu o óleo de Cannabis Medicinal na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume). A inclusão foi editada nesta quarta-feira (01) de dezembro, através da portaria nº 002/2021. De acordo com o Programa de Implantação da Cannabis Medicinal da Secretaria de Saúde do município, está previsto uma parceria técnica-cientifica com a Fiocruz e a Universidade Federal Fluminense (UFF) para controle de qualidade, armazenamento e distribuição, garantindo segurança e retaguarda científica para a iniciativa. Segundo o secretário de Saúde, Leônidas Heringer, Búzios é a primeira cidade dentre os 92 municípios do estado, quiçá do Brasil, a incluir o óleo de Cannabis Medicinal para tratamentos de autismo, epilepsia refratária e dor crônica que não respondem aos tratamentos convencionais. “É uma conquista muito grande para a saúde do município. Esse programa vai nos permitir atender 380 crianças portadoras do espectro autista e também 60 crianças com Epilepsia Refratária, que não respondem aos tratamentos convencionais, além de iniciarmos o atendimento às pessoas portadoras de dor crônica, dores oncológicos e neuropatias. Já entramos no processo de licitação para adquirirmos o medicamento e disponibilizar na rede pública municipal”, disse Leônidas.