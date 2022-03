O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 28

Cabo Frio

Um novo esquema para o recolhimento do lixo na Praia do Forte, em Cabo Frio, será colocado em prática até a Semana Santa. Após acordo entre a Prefeitura, o MP e a Associação dos Barraqueiros, ficaram definidas as responsabilidades compartilhadas entre o poder público e os trabalhadores. Pelo acordo, a Comsercaf vai disponibilizar 16 containers de lixo, que serão posicionados ao longo da Praia do Forte. Neles serão depositados os resíduos descartados por barraqueiros, ambulantes e banhistas durante o dia. Em cada barraca deverão estar disponíveis três lixeiras com sacos de lixo, com capacidade de armazenamento de 100 litros cada, além de 10 lixeiras menores, para serem posicionadas nas mesas destinadas aos clientes. Estes materiais serão de responsabilidade dos barraqueiros.

Araruama

Na última sexta-feira a Prefeitura de Araruama inaugurou o “Complexo Municipal Cidade da Criança Jaida Mundim”, no bairro Outeiro. Uma obra que integra cultura, esporte, lazer e assistência social e educacional. Participaram da cerimônia várias autoridades políticas. Entre elas, o governador do Estado, Cláudio Castro. O Complexo conta com cinema, biblioteca, quadra coberta, pista de skate e vários outros locais para jovens e crianças.

São Pedro da Aldeia

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, iniciou na manhã desta segunda-feira, a exposição “Artes da Aldeia”. A mostra, idealizada pela Secretaria de Cultura, reúne mais de 500 peças artesanais, entre itens utilitários, roupas, artigos de decoração e bijuterias, confeccionadas por artesãos da cidade. No espaço, os visitantes poderão adquirir produtos a partir de 2 reais. A entrada é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas.

Búzios

A prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta terça-feira, das 9h às 14h, na Unidade Básica de Saúde da Ferradura, a primeira dose da vacina contra Covid-19 para crianças acima de 12 anos. Para receber a primeira dose do imunizante basta levar o CPF ou cartão do SUS da criança.

Arraial do Cabo

No último sábado, o Prefeito Marcelo Magno esteve no distrito de Figueira lançando o Projeto Água para Todos. Cerca de 108 km de rede de águas encanadas serão instalados na localidade, atendendo mais de 12 mil moradores com água potável. O programa é uma parceria com a Prolagos e a obra terá início nos próximos dias. Marcelo foi recebido com muito carinho pelos moradores de Figueira, que fizeram questão de agradecer ao prefeito pela iniciativa. O evento também contou com a presença do Deputado Federal Felício Laterça, do Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, Dr Serginho e do Presidente da Prolagos Sérgio Braga.

Iguaba Grande

O vereador Elifas Ramalho preparou um grande churrasco no final de semana para homenagear o coleguinha de Câmara, o Luciano Silva que fez aniversário na última sexta-feira. Durante. O churrasco teve o tema principal eleição da Câmara. Dizem, que o anfitrião já colocou o nome na lista de vice da mesa diretora.