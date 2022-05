O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 06

Iguaba Grande

Jales Lins é o novo secretário de Educação de Iguaba Grande. Ele vai acumular a pasta com a secretaria de governo. A posse está marcada para a próxima segunda-feira. A mudança oficializado pelo prefeito Vantoil Martins.

Fred Carvalho deixa a secretaria depois de três anos e, segundo o prefeito, ele não aceitou assumir outros projetos na prefeitura e preferiu iniciar um novo empreendimento. O novo secretário se disse confiante para assumir a nova função. Jales frisou que a movimentação e importante para efetivação de ações e prometeu muito trabalho e diálogo a frente das duas secretarias do município.

São Pedro da Aldeia

A Auto Viação São Pedro encerra as atividades no município aldeense a zero hora da próxima segunda-feira. A suspensão dos serviços não vai afetar a população, segundo informou a comunicação da prefeitura. A V7Bus a nova empresa que vai explorar o serviço de transporte na cidade tem previsão de inciar a atividade na segunda-feira e, de acordo com o contrato emergencial, vai operar onze linhas no município.

A Viação São Pedro encerra as atividades depois de 38 anos devido a crise provocada pelo concorrência desleal das lotadas e agravada pela pandemia e pelo aumento excessivo dos insumos, principalmente, do Óleo diesel.

Iguaba Grande

O posto do BPRV de Iguaba Grande, as margens da Lagoa de Araruama vai dar lugar a um centro de lazer e polo gastronômico no entorno da chamada pedra da Salga. A Quarta Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária vai ocupar o prédio das secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e Desenvolvimento Econômico e Urbano, na Rodovia Amaral Peixoto que contará, após reformas, com alojamentos refeitório, sala de operações e sala de monitoramento.

O subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Jorge Escada disse que a nova sede do BPRv, permitirá ações mais efetivas de fiscalizações nas estradas e mais agilidade as ações de segurança. A mudança deve ocorrer em um prazo de 60 dias após a assinatura da parceria.

Araruama

O Sombra esteve no encontro dos vereadores com o ex-prefeito, Chiquinho Da Educação, nesta quinta-feira (05) e viu quando o vereador Elói Ramalho abraçou o primeiro ministro Chiquinho da Educação. Na verdade, o abraço foi tão forte que deixou a camisa do moço amarrotada. O Sombra também ouviu quando o jovem Thiago Moura foi orientado para não fazer “jogadas perigosas” perto área. Um drible a mais é um perigo. O menino ouviu atentamente as instruções do professor.

Cabo Frio

Uma ação da polícia militar no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, deixou os moradores perplexos. Segundo informações, os do 25° BPM teriam efetuado disparos, dado tapa na cara de moradores. No momento da confusão, acontecia uma batalha de rap na quadra de esportes do bairro. Até fechamento desta coluna o 25° não havia se pronunciado. Tudo aconteceu na noite desta quinta-feira (05).

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo vai ser palco da Copa Brasil de Praia de Vela, entre os dias 10 a 15 de maio. A competição será classificatória para os Jogos Sul-Americanos de Assunção, que acontecem em outubro no Paraguai. O torneio brasileiro reunirá as novas classes olímpicas e as classes Snipe, Hobie Cat 16 e Optmist, Dingue, entre outras. São esperados pelo menos 80 velejadores em 60 barcos representantes de pelo mneos sete estados. As regatas serão disputadas na Praia dos Anjos, Ilha de Cabo Frio e Ilha dos Porcos cartões postais de Arraial do Cabo e vai reeunir atletas de até 23 anos.