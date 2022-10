O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 07

Cabo Frio

Uma manifestação em frente a delegacia de Cabo Frio, nesta sexta-feira, às quatro da tarde, vai cobrar da polícia a conclusão do inquérito que apura as circunstâncias do acidentes que matou Leorram da Silva, o Léo, e Rhuan de Souza. O protesto está sendo convocado por familiares dos dois rapazes. Eles morreram depois que a moto em que estavam foi atingida pelo Honda conduzido por Luciano de Matos Carvalho. O acidente aconteceu na Avenida Assunção, em Cabo Frio, na noite de 19 de julho. A família quer respostas e justiça e lembra que já se passaram dois meses e a polícia ainda não conseguiu estabelecer a velocidade em que estava o veículo naquela noite. O motorista, entretanto, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Búzios

Bruno Fernandes está fora da Sociedade Esportiva Búzios. A diretoria do clube cancelou a contratação do ex-goleiro, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, depois que uma onda de revolta e indignação tomou conta da cidade e sew espalhou pelas redes sociais. O Movimento de Mulheres da Região, primeiro a protestar contra o clube, comemorou a decisão, considerou o cancelamento do contrato do jogador uma vitória, mas manteve o protesto programado para às quatro da tarde em frente a SEB. As mulheres vão denunciar durante a manifestação a cultura do machismo que, segundo representantes do movimento, impera em Búzios. Elas afirmam que a contratação do galeiro jamais deveria ter acontecido por incentivar o machismo e a violência contra mulheres.

São Pedro da Aldeia

Mulheres vítimas de violência em São Pedro da Aldeia tem agora um canal exclusivo para pedir socorro: 153. O número é da Patrulha Maria da Penha do município formada por Guardas Municipais especializados em proteção as mulheres. O secretário de Segurança, José Maria Cadimo, prometeu para breve, disponibilizar um número de WhatsApp para contato 24horas por dia. A patrulha é composta por nove Guardas que atuarão divididos em duplas, formadas por uma mulher e um homem, a cada plantão. A patrulha, de acordo com o secretário de segurança, vai atuar em conjunto com as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde. A guarnição vai contar, também, com o apoio das Policiais Civil e Militar.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno de Arraial do Cabo não para de festejar os votos do deputado estadual Dr. Serginho. Em 2018, o deputado teve 1.641 votos e agora somou quase 5 mil votos. Diante de tal resultado, o deputado prometeu ao prefeito trabalhar ainda mais pelo o município cabista.

Iguaba Grande

Os fofoqueiros de plantão em Iguaba Grande estão falando que vereador Balliester ficou triste com o número de votos que conseguiu para a candidata, Danieli de Vaguinho, 1.088 votos. Enquanto isso, o chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins está rindo a toa com os 2.450 de seu candidato Gutemberg Reis. Haja coração!

Araruama

Os cientistas da política de Araruama tem falado que desempenho da vice-prefeita, Raiana Alcebíades, a Raiana de Chiquinho, foi dentro do esperado, tendo em vista o tempo de campanha. Por ter sido candidata a deputada, Raiana Alcebíades sai na frente como nome forte no grupo de Lívia de Chiquinho e o marido Chiquinho da Educação. Na verdade, está todo mundo de olho em 2024.