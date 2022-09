O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 09

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande vai promover uma festa de debutante comunitária para quinze meninas que completam 15 anos de idade ate 31 de dezembro, através do projeto “Aniversário Comunitário”,da secretaria de AssistÍncia Social. Escolha das debutantes que vão participar da festa, programada para o dia 11 de novembro, será realizada através de uma seleção que vai avaliar moradoras da cidade que ese nquadrem nos requisitos do edital.Todas as selecionadas terão direito a vestido, penteado, maquiagem e poderão levar até 10 convidados para a festa. As inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira, das 9 da manhã, às quatro da tarde, e devem ser feitas pelo responsável pela aniversariante na sede da secretaria de Assistência .

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo realiza, neste domingo, depois de dois anos suspensa devido a pandemia, no Parque Público Hermes Barcellos a Parada do Orgulho LGBTI+.

O evento, organizado pelo Grupo Arraial Free, além de celebrar a diversidade, vai recomendar o voto em candidatos comprometidos com a causa através do tema “Vote com Orgulho”. São Pedro da Aldeia promove no dia 18 a parada gay do município com o mesmo tema. Organizada pela Aldeia Diversidade, o evento acontece no Centro de Eventos, ao lado do FAETEC, no bairro Nova São Pedro. Aliccia Brocchi e o DJ Melkan comandam uma série de atrações entre DJs e Drag Queens.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia sedia, neste sábado e domingo o Encontro Off-Road de Jipeiros da Região dos Lagos que acontece no Polo Rural, no bairro Cruz.

No sábado e domingo, as atividades começam a oito da manha. O encontro é organizado pelo Jeep Clube Costa do Sol e vai reunir exposição de carros antigos e de veículos de luxo da marca Land Rover, praça de alimentação, artes locais e shows de rock com a banda Oziris.

Cabo Frio

O Festival Internacional de Dança de Cabo Frio tem início nesta sexta-feira depois de dois anos suspenso devido a pandemia. O evento se estende até domingo na Associação Atlética Cabofriense. A mostra competitiva será disputada nas modalidades clássico de repertório; ballet clássico; estilo livre; dança contemporânea; danças urbanas e jazz. As competições serão divididas em apresentações solo; dupla; trio e conjunto, nas categorias infantil, juvenil, sênior e avançado.

Búzios

Alarme falso em Búzios. Faltava uma reunião com um café com prefeito, Alexandre Martins, para Dom de Búzios,m não voltar para a Câmara na próxima terça-feira (13). Segundo informações, Dom recuou e não vai mais deixar a secretaria de Turismo. Sendo assim, Uriel da Saúde continua com líder de governo na Câmara.

Araruama

A Via Lagos está proibida de instalar e usar radares eletrônicos fixos para controle de velocidade e aplicação de multas. É que deternina lei do deputado cabofriense Doutor Serginho publicada no Diário Oficial. O projeto chegou a ser vetado, integralmente, pelo governador Cláudio Castro que argumentou, na justificativa do veto, que o projeto é inconstitucional ja que deputados, não tem competência para legislar sobre trânsito e transporte, uma atribuição da União. Os argumentos do governador, entretanto, foram ignoradas pelos deputados, o veto foi derrubado em plenário e o projeto virou lei. O controle de velocidade na rodovia, agora, só pode ser feito através de radares móveis e com a presença da autoridade policial no local.