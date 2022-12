O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 09

Cabo Frio

O TRE marcou para a próxima quarta-feira, às três da tarde, o julgamento do recurso do vereador Cabofriense Rodolfo Aguiar de Faria, o Rodolfo de Rui, do Solidariedade, contra decisão da juíza Anna Karina Guimarães Francisconi que cassou o mandato dele por fraude a cota de gênero. A ação movida pelo PSD , além de Rodolfo de Rui tem como réus outras pessoas, entre elas Sheila Credijane Silva Felizardo, apontada como uma das supostas candidatas laranja que teve apenas um voto na eleição de 2020. Segundo a denuncia ela não fez campanha nas redes sociais, não teve gastos declarados, e pediu votos para o candidato Ralph Salvador, do DC.

Na sentença, a juíza cassa o registro de candidatura de Rodolfo e declara nulos os votos obtidos não apenas pelo vereador mas, também, pelo partido. O julgamento na quarta- feira será transmitido pelo canal no TRE no You Tube.

Búzios

O presidente da Câmara de Búzis, vereador Rafael Aguiar minimizou, ontem, a ação popular que tramita na justiça contra a reeleição dele para presidência e disse não estar preocupado com o processo que questiona a alteração da Lei Org‚nica que antecipou a eleição. O vereador informou que, até o momento, não foi citado judicialmente sobre qualquer processo contra a eleição da Mesa Diretora, classificou a ação de política, com o objetivo de causar instabilidade no poder legisltivo buziano e frisou que a eleição seguiu os trâmites legais e a Mesa Diretora foi eleita pela votação majoritária e seus membrou foram, legitimamente, consagrados para administrar a casa. Rafael Aguiar, ao ser perguntado se enxergava na ação do ex-vereador Marreco as digitais do secretário Marcus Vallerius o Marcão, ou do próprio prefeito Alexandre Martins se limitou a dizer que Deus sabe de todas as coisas, que em política tudo pode acontecer e que jamais abandonará seus princípios.

Arraial do Cabo

Papai Noel decidiu aproveitar as praias de Arraial do Cabo! O bom velhinho agora tem uma casa na Praça de Monte Alto e uma na Praça do Cova, e ambas estão de portas abertas para moradores e turistas conhecerem. A inauguração aconteceu na noite de ontem (8). Buggys decorados desfilaram pela cidade, ajudando a levar o Papai Noel até a Praça do Cova. Em Monte Alto, o bom velhinho abriu as portas oficialmente da casa e recebeu famílias inteiras para registrar esse momento tão especial. O Papai Noel fica até o dia 23 na casa de Monte Alto e na Praça do Cova, de terça-feira a domingo, sendo terça, quarta e quinta-feira, das 18h30 às 22h, e sexta, sábado e domingo, das 18h às 23h.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que dia 16, próxima sexta-feira, o administrador da Câmara, Tio Rui, vai distribuir o “franguinho” de Natal. Segundo a galera da língua grande, o moço vai dar suco de uva e panetone, ano que vem, o presidente Nelsinho vai distribuir um belo peru.

Iguaba Grande

A eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba deve acontecer no próximo dia 22 de dezembro. Pelo visto o vereador, Marcilei será mesmo candidato único à presidência. Marcelo Durão deve ocupar a vice-presidência. Já o vereador Paulo Rito, com seu coração de “pedra”, preferiu ficar só observando.

São Pedro da Aldeia

Ainda faltam 492 servidores para realizar o recadastramento no e-Social. Fiquem atentos e evitem a suspensão do seu sálario. Os servidores da Prefeitura de São Pedro da Aldeia que ainda não efetuaram o recadastramento funcional no sistema eSocial têm até o próximo sábado (10/12) para atualizarem seus dados. O processo deve ser realizado por todos os funcionários da administração pública municipal, sejam estatutários, comissionados ou contratados, para evitar a suspensão do salário.