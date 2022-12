TRE-RJ marca data para julgamento do recurso do vereador cassado Rodolfo de Rui

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, marcou para o dia 14/12/2022 às 15h00 o julgamento do Recurso do Vereador de Cabo Frio, Rodolfo de Rui. O Vereador teve o mandato cassado na primeira instância por fraude a cota gênero com candidaturas femininas laranjas.

Após perder o processo, a defesa do vereador cassado recorreu aos desembargadores do TRE-RJ e na próxima semana terá a decisão que vai mexer com as cadeiras no legislativo cabo-friense. O julgamento será no plenário virtual.

Fonte: Cabo Frio Em Foco