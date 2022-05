O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 13

A UPA de São Pedro D’Aldeia é a única da região que está na lista das 24 unidades do Estado que vão receber investimentos da ordem de R$ 41 milhões do Governo do Estado em obras de reforma. Será a maior intervenção o estrutural desde a criação das unidades mas o atendimento não será interrompido para as obras. O cronograma das obras, que serão conduzidas pela Fundação Saude, prevê três etapas. Oito UPAs entrarão em obra por vez. A previsão é que as obras de cada grupo de oito UPAs levem em média dois meses para serem concluídas. São Pedro da Aldeia integra o terceiro grupo. A previsão e que a reforma seja concluída até o fim do ano.

Arraial do Cabo

Nick Pellicano Grael, filho do multimedalista brasileiro Lars Grael, bilhou ontem no mar de Arraial do e liedera na Classe Snipe a Copa Basil de Paia que a Confederação Brasileira de Vela promove até domingo na cidade. O primerio de competição teve seis regatas. Além da calasse Snipe foram para água os velejadores das classes Hobie Cat 16, 14, Laser 6 e 7 e do o IQFoil, a nova classe olímpica. Guilherme Plentz é o lider da categoria. As regatas nesta sexta-feira no s·bado tem início às onze da manhã. No domingo, ultimo dia da competição as regatas estão previstas para dez da manha. A cerimônia de encerramento e premiação acontece as quatro da tarde de domingo.

Cabo Frio

Um bom programa para o fim de semana È passear de barco em Cabo Frio. O projeto “Esse Mar é Meu, da Associação das Empresas de Turismo Náutico”, em parceria com a prefeitura de Cabo Frio reduziu o preço da tarifa para R$ 20 Reais, mais 1kg de alimento nao perecível. Os passeios saem do Terminal de Barcos de Cabo Frio, no Boulevard Canal no domingo Cada passeio tem duração de três horas e as saídas acontecem às dez e meia da manhã e as duas da tarde. Reservas pelo (22) 9.8802-5252. De acordo com o presidente da Associação das Empresas de Turismo Náutico, Emerson Paiva, o projeto prossegue até o Natal sempre aos domingos. Os alimentos arrecadados serão revertidos para entidades filantrópicas do município.

Iguaba Grande

Iguaba Grande realizaou, nesta sexta-feira, aniversário de 134 anos da abolição da escravatura no Brasil, o fórum Afro Raizes Iguaba de debates das religiıes de matriz africana. A data é considerada de reflexão e luta contra o racismo.

Araruama

Os vereadores de Araruama, da base do governo de Lívia de Chiquinho, estão organizando caravanas para o pré-lançamento da candidatura do primeiro ministro Chiquinho Da Educação, na próxima segunda-feira (16). Dizem que vai uma grande disputa para saber quem vai levar mais amigos para a festa.

Búzios

O final de semana em Búzios será de Jazz. É que desta sexta-feira (13) até domingo(15), as Praça Santos Dumont e dos Ossos, serão palcos do melhor do Jazz, com o Búzios JazzFestival. Vale apena dar uma chegada na internacional Búzios.