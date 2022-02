O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  sexta-feira, dia 18

Búzios

A prefeitura de Búzios pediu que o DER melhore a estrada de Baia Formosa para que sirva de opção para os motoristas que trafegam pelo trecho da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, que está em obras.

A lentidão do trânsito tem provocado uma enxurrada de críticas. A engenheira responsável pela obra informou que o trecho é o mais complicado e sistema siga e pare adotado para o fluxo dos automóveis tem deixado o trânsito lento. O governo teme que o início da aplicação do asfalto previsto para os próximos dias complique ainda mais o trânsito no local. O desvio pela Estrada de Baía Formosa é uma alternativa para desafogar o tráfego. O DER tem previsão de conclusão das obras na estrada antes do carvanal.

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio inicia, na próxima segunda- feira, de forma on line, o recadastramento obrigatório de todos os servidores municipais ativos e inativos.

O recadastramento será 100% online, podendo o servidor responder ao formulário pelo celular ou computador. Para auxiliar os servidores, três tendas serão montadas nos centros administrativos do Braga e de Tamoios, além da sede da prefeitura para aqueles que tiverem dúvidas. O secretário de Administração Paulo Baía, destaca que o recadastramento vai abranger todos os servidores efetivos, contratados e comissionados. Para se recadastrar, serão necessárias a matrícula e a senha de acesso ao sistema.

São Pedro da Aldeia

A região está se unindo numa rede solidariedade para ajudar a salvar a vida da menina Sofia, de apenas 4 anos, moradora do bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia. Sofia foi diagnostica com um quadro agudo de leucemia linfoide. A doença é considerada o câncer mais comum na infância. A família busca recursos para custear o tratamento quimioterápico no Centro Pediátrico da Lagoa, e também a estadia no Rio para acompanhar a menina. Os familiares e amigos de Sofia estão promovendo uma rifa e um almoço para arrecadar dinheiro. A rifa está sendo vendida a R$ 10 Reais. O almoço, programado para 27 de março na Metodista Betel, custa R$ 13 Reais. Comprar da rifa, do almoço ou doações pelo PIX: 041 161 457 69.

Arraial do Cabo

Em maio acontece, em Arraial do Cabo, a Copa Brasil de Vela, que será realizado de 11 a 15 de maio na Praia dos Anjos e a cidade já de prepara para receber o evento. Nesta quinta-feira (17), representantes da Prefeitura e da Confederação Brasileira de Vela realizaram uma visita técnica no local da competição. De acordo com Samuel Gonçalves, representante da Confederação Brasileira de Vela, a expectativa para o evento é grande e o Município vai receber visitantes do Brasil inteiro, tanto para participar, quanto acompanhar a Copa. “Oficialmente é a primeira competição de barco a vela na cidade e será um campeonato a nível nacional”, afirmou Samuel. Para Max Magalhães, Diretor de Eventos de Arraial do Cabo, o campeonato é muito importante para fomentar o turismo na cidade. “É um evento nacionalmente conhecido e que vai beneficiar a rede hoteleira e gastronômica do Município, além de valorizar a mão de obra cabista, contando com o apoio dos pescadores locais”, declarou Max.

Araruama

A sessão da Câmara de Araruama na última quinta-feira (17) foi de “arromba”. Os vereadores Oliveira da Guarda e Penha Bernardes, que eram da base do governo, Lívia de Chiquinho, fizeram duras críticas a saúde do município, inclusive dizendo das longas filas na saúde, falta de cirurgias eletivas. Segundo a dupla, os municípios de Caxias e Belford Roxo, e que vem atendendo os munícipes, araruamense.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont estão falando que o café do secretário Marcão foi para acalmar os ânimos dos meninos da Câmara. Atualmente considerado um dos principais articuladores da política de Búzios, o vereador Uriel Da Saúde teria aconselhado Marcão a convidá-los para um café. Só não participou da do café o vereador Rafael Braga, que preferiu o café do pai Mirinho Braga.