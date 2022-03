O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 18

Cabo Frio

Os servidores do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, têm até o dia 20 de março para a realização do recadastramento funcional obrigatório. O procedimento é feito pelo site da prefeitura. O formulário pode ser respondido pelo celular ou computador. O servidor que não se recadastrar terá o salário bloqueado. Até o dia 10 de março, 6.922 servidores já tinham concluído o processo, faltando o recadastramento de 6.346 funcionários.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande recebeu, nesta semana, a aprovação do Governo do Estado para receber a Rede de Urgência e Emergência da Baixada Litorânea. A conquista aconteceu através de uma reunião da equipe da secretaria de Saúde de Iguaba com a equipe técnica da secretaria Estadual de Saúde. O plano auxilia na distribuição de leitos de emergência no estado, sejam eles de enfermaria ou UTI. Dessa forma, o município de Iguaba terá acesso a uma quantidade maior de leitos de emergência. Outro ponto tratado foi o investimento do Estado para a implantação regional do SAMU no município.

Arraial do Cabo

Os alunos da Rede Pública Municipal de Arraial do Cabo estão recebendo os kits com material escolar. Além dos estudantes, os professores também receberam kit com materiais específicos para docentes. O material entregue aos professores conta com estojo, caderno, canetas, lápis, borracha, apagador, resma de papel e outros aparatos. Nos próximos dias, alunos e professores também receberão mochilas e pastas.

Búzios

O Prefeito Alexandre Martins , de Búzios, concedeu nesta quinta-feira o reajuste salarial de todos os servidores públicos, contratados e comissionados do município. O aumento salarial de 10,8% é referente a inflação acumulada, conforme apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período entre março de 2021 e fevereiro de 2022. O aumento salarial foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na Câmara Municipal e será efetuado nos proventos desde mês de março.

São Pedro da Aldeia

Os alunos da Escola Municipal Antônio Rodrigues dos Santos, em Porto do Carro, retornaram nesta quinta-feira para uma unidade de ensino transformada. Fundada há mais de 30 anos, é a maior escola municipal de São Pedro da Aldeia e atende 758 alunos, divididos em 3 turnos. Além do trabalho de pintura e reparos na estrutura, os estudantes terão acesso a uma horta na unidade escolar, seguindo os princípios da nutrição de forma prática. A escola conta, ainda, com o trabalho e dedicação dos 60 professores e 32 funcionários.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho inaugurou mais uma obra no município de Araruama. Desta vez, o contemplado foi o Distrito de São Vicente de Paulo. A comunidade do loteamento Santo Antônio, ganhou uma Creche.