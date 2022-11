O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 25

Búzios

A prefeitura de Búzios marcou para a próxima segunda- feira, a licitação para compra de Canabidiol, remédio a base da maconha para atender crianças e adolescentes com Epilepsia e Transtorno do Espectro Autista, além de adultos com dores crônicas. A licitação tem valor estimado em quatro milhões e sete- centos mil Reais para compra de 7.200 frascos de 30 ml de solução oral do extrato de cannabis, rico em canabidiol que serão distribuídos, gratuitamente, pelo programa que implantou o uso da para fins medicinais. O advogado e militante da causa Hamber Carvalho lembra que o medicamento vai atender cerca de 400 crianças. A expectativa é que cerca de 18 empresas que tem autorização da ANVISA para importar o canbidiol participem da licitação.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio reajustou em 10% o valor da Moeda Itajuru, o programa de distribuição de renda do município que passa dos atuais R$ 200 Reais para R$ 220 Reais. A lei, aprovada pela Câmara, foi publicada na edição de ontem, do Diário Oficial Eletrônico. O programa beneficia, atualmente, duas mil famílias do município nos bairros Manoel Corrêa, Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro, parte da Vila do Ar, Maria Joaquina, Tangará e Parque Eldorado 3 e já movimentou mais de R$ 2 milhões. O programa está chegando a Sinagoga, no distrito de Tamoios. Uma equipe técnica da prefeitura está percorrendo o bairro para identificar as famílias em vulnerabilidade e visitar os comércios interessados em receber a Moeda. Os comerciantes precisam, apresentar cópia da identidade, CPF, comprovante de residência, CNPJ e dados bancários.

Arraial do Cabo

A galera da prefeitura de Arraial do Cabo está fitness. Segundo informações, após descobrir que o secretário de Governo, Thiago Fantinha, faz exercício físico em uma academia, um partiu academia. Dizem que teve gente levando até toalha para o homem. O senhor Kalico é dos que nem consegue malhar direito olhando para o secretário. Que coisa!

Iguaba Grande

A Prefeitura de Iguaba Grande, através da secretaria de Turismo e Eventos, colocou um telão na Praça da Estação, para a torcida ver o jogo da seleção brasileira e foi um sucesso. Nem a chuva que caiu tirou a galera da praça. Quem foi saindo, saiu dizendo que vai voltar na segunda feira. Parabéns pela iniciativa!

São Pedro da Aldeia

A prefeitura aldeense também instalou um telão na Praça do Centro para a torcida vibrar com a seleção brasileira. A iniciativa ganhou aplausos dos municípis e a festa foi de arromba com a vitória da seleção.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, André Mônica, foi muito elogiado pelos vereadores ontem na Câmara. Quase todos fizeram uso da palavra e deram abraços de agradecimento. Thiago Moura ficou só observando e nada falou. Os fofoqueiros de plantão estão falando que o Russo pulou no “pescoço” de André Mônica. Coisas da política araruamense.