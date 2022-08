O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 02

Búzios

Projeto de Lei do prefeito Alexandre Martins, que tramita na Câmara, garante a pacientes de hospitais publicos e particulares, clinicas e consultórios de Búzios o direito de ser acompanhado por pessoa de sua confiança durante exames e procedimentos, inclusive com sedação. O prefeito diz na justificativa que o objetivo do projeto é proteger pacientes e profissionais de abusos de ambas as partes e prevenir denúncias de pacientes relativas a crimes de natureza sexual supostamente cometidos durante exames. O projeto estabelece que o paciente tem o direito a acompanhante mesmo que seja inviável para o procedimento a ser adotado e fixa multa de cinco salários mínimos pelo descumprimento da Lei.

Araruama

A pesca está proibida em toda a extensão da Lagoa de Araruama com o início, ontem, do período de defeso total que se estende até o dia 31 de outubro. Placas instaladas em diversos pontos alertam para a proibição da pesca de peixes e crustáceos com qualquer método, desde redes de arrasto, de espera ou cerco. Os infratores estão susjeitos a penas que varaiam de 1 a 3 anos de prisão e multa. Pescadores da região reivindicam a liberação da pesca do camarão do defeso total. Eles tem estudos que comprovam que o período correto para o defeso do camarão na Lagoa é durante os meses de abril, maio e junho.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia promove, no próximo dia 20 de agosto, às 10 da manhã, a segunda audição para compor o grupo de dança aldeense. A seletiva é aberta a meninas e meninos de 13 a 17 anos de idade, que tenham experiência na área da dança e comprovem residência no município. Serão admitidos na audição jovens com experiência em ballet, jazz, dança contemporânea, sapateado, dança de salão e danças urbanas. Ao todo, são disponibilizadas cinco vagas para meninos e quatro para meninas. Estudantes de escola publicas terão prioridade.

Cabo Frio

Agentes da secretaria de saúde de Cabo Frio estão autorizados a forçar a entrada em imóveis abandonados que podem servir de foco de proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, zika e chikungunya. O que estabelece lei de autoria do vereador Alexandre Marques Cordeiro, o Alexandre da Colônia, sancionada pelo prefeito José Bonifácio. A lei determina a entrada forçada, principalmente nos imóveis que possuam piscinas. A entrada forçada está autorizada diante da impossibilidade de localização da pessoa responsável ou que permita o acesso após a realização de duas visitas, devidamente comunicadas, em dias e períodos alternados, no intervalo de dez dias.

Arraial do Cabo

Os novos ônibus universitários já chegaram em Arraial do Cabo! Ao todo, são 4 veículos que levarão os estudantes nos turnos da manhã e da noite, de segunda à sexta-feira. Serão quatro rotas que vão atender os universitários do Centro e dos Distritos. O transporte gratuito é realizado pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos. No Centro, a primeira rota sai às 7h da manhã e retorna meio dia, e a noturna sai a partir das 17h30 e retorna às 22h. O ponto de encontro é o Estádio Hermenegildo Barcelos. A rota dos Distritos sai do bairro Caiçara às 17h30 e retorna às 22h. Os estudantes interessados deverão comparecer ao CRAS para fazer o cadastro.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande estão rindo a toa com a Prolagos. Segundo Marcelo Durão, além da obra do cinturão da Lagoa e rede separativa de esgoto, vários bairros vão receber água potável. Valeu a luta dos nobres edis e do prefeito Vantoil Martins.