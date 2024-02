O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

Arraial do Cabo

Guardas-mirins e agentes ambientais estão na subida da Praia do Forno, Prainha e Praia Grande identificando crianças com o nome do responsável e telefone. No total, a ação pretende distribuir cerca de 1000 pulseiras de identificação até o final do Carnaval, prevenindo situações de desaparecimento e proporcionando aos pais uma experiência mais tranquila para conhecer as belezas naturais de Arraial do Cabo. É importante ressaltar que, em especial durante períodos de significativo fluxo turístico, crianças e adolescentes não devem frequentar a praia desacompanhados. A cidade apela à colaboração de pais e responsáveis para garantir um ambiente seguro e agradável para todos os frequentadores das praias de Arraial do Cabo. Após o uso, é fundamental descartar o material corretamente, contribuindo para a preservação ambiental.

Araruama

O município de Araruama completa nesta terça-feira (06) 165 anos de emancipação-político administrativa. Para comemorar em alto estilo, quem faz o show é o pagodeiro Xande de Pilares.

Búzios

Rafael Aguiar é o novo prefeito de Búzios. Ele foi empossado em sessão da Câmara que abriu os trabalhos legislativos, presidida pelo pelo vereador Josué Pereira. No discurso de posse, o prefeito interino prometeu um governo de continuidade. Rafael disse que está enganado quem pensa que um governo que calçou 96 ruas, zerou a fila de cirurgia e deu oportunidade a quem nunca teve vai parar. Rafael diz que o ego dele é cuidar e amar o povo. Ele ainda lembrou que lealdade não se compra na esquina e frisou que a vida dele sempre foi movida por desafios.

São Pedro da Aldeia

A ex-vereadora Bia de Guga fez uma visita ao casal Carlindo Filho e Dona Leni. Segundo os fofoqueiros do canhão, Bia busca o do casal para a eleição de outubro. “Tive o prazer de tomar um café com Alana, que foi Secretária de Educação de nosso Município e hoje é diretora da Escola Municipal Agrícola Nilo Batista, em Campos Novos. Na oportunidade conversamos sobre os anseios e a valorização dos profissionais da Educação, e os desafios de estruturar nossa Rede Municipal de ensino. Entendemos que ouvir é a melhor forma de adquirimos conhecimento”, disse Bia.

Cabo Frio

Barraqueiros estão invadindo as faixas de areia e restinga das praias do Peró e das Conchas, em Cabo Frio, dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, para venda de produtos perecíveis, aluguel de mesas e cadeiras. A restinga, onde existem espécies típicas do local e sambaquis está servindo de depósito para guardar o material. A invasão está ocorrendo em duas frentes:no Peró, a partir do quiosque Boca Siri e nas Conchas, na área fora do perímetro dos quiosques tradicionais, locais que jamais tinham sido ocupados por barraqueiros, segundo relatos de moradores. O advogado Júlio César Oliveira, que mora em Petrópolis e passa o verão em Cabo Frio, lamentou que a invasão aconteça à vista de todos os órgãos responsáveis, tanto do município quanto do estado. As denúncias são inúmeras, mas a omissão das autoridades de acordo com ele, é revoltante.

Iguaba Grande

A Prefeitura municipal, por meio da secretaria de Turismo, inaugurou nesta terça-feira (06), a primeira academia ao ar livre de Iguaba Grande. O Equipamento fica localizado na Praia do Popeye e funcionará em dois turnos com os aparelhos em local bem iluminado e aberto, para que os alunos possam aproveitar a paisagem enquanto se exercitam. A nova academia é equipada com aproximadamente vinte aparelhos em aço inox, o que garante alta resistência e durabilidade, além de pesos e anilhas. Uma equipe de personais também será disponibilizada aos alunos inscritos.