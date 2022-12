O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 06

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, vai decretar ponto facultivo na próxima sexta-feira, devido ao jogo da seleção Brasileira contra a Croácia, marcado para o meio dia e que vale vaga nas semifinais da Copa do Qatar. O decreto será publicado ainda nesta terça-feira no Diário Oficial Eletrônico da prefeitura. José Bonifácio explicou que segue Decreto do Estado, assinado pelo governador Claudio Castro,que também estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Estado, para jogos ao meio-dia.

São Pedro da Aldeia

A Igreja Metodista do Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, está mobilizando fiéis e moradores numa campanha de doação para ajudar desabrigados das cidades de Carapebus e Serrinhas, ditrito de Campos, no Norte Fluminense, atingidas pelas fortes chuvas da semana passada. O pastor Julio Cesar da Metodista do Porto do Carro disse que todas as metodistas da região o estão se unindo a campanha e que o caminhão levando os donotivos sai da região na próxima sexta-feira. O pastor está pedindo a doação de alimetos não perecíveis, água mineral, papel higiênico além, de material de limpeza. As doações devem ser entregues na própria Igreja, do Porto do Carro, que fica na Estrada do Alecrim, 580

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani que a lista de pré candidatos para 2024 só cresce no Cabo. Segundo os fofoqueiros de plantão, todos querem a cadeira de prefeito. A lista tem Marcelo Magno, Ton Porto, Dona Arlete, Cacau Simas, Gaúcho de Glaidson e Júnior Silvério. Olha que estamos ainda em 2023.

Iguaba Grande

A eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba Grande deve acontecer no próximo dia 15 dezembro. Na Câmara, tem muita gente preocupada e sem saber se vai continuar com o novo presidente. Dizem as más línguas que o mais preocupado é o atual secretário geral Cesinha. Haja coração!

Araruama

Os moradores do distrito de Iguabinha estão rindo à toa com a obra de urbanização da orla. Segundo os internautas, Iguabinha vai virar um cartão postal. Parabéns a prefeita que prometeu e está cumprindo!

Búzios

O vereador afastado da Câmara de Búzios Lorran Silveira foi visto na tarde desta terça-feira (06) no Rio de Janeiro. Dizem que Lorran Silveira vem trabalhando com seus advogados para voltar para a Câmara. Dida Gabarito é que está preocupado.