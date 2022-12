Mamógrafo Móvel em Iguaba Grande vai realizar 360 mamografias e 320 ultrassonografias nesta semana

Durante esta semana, o Mamógrafo Móvel da secretaria Estadual de Saúde está realizando atendimentos na praça da Estação, em Iguaba Grande. O equipamento disponibiliza exames digitais de mamografia, ultrassonografia e ultrassonografia com doppler a pacientes do Sistema Único de Saúde. Até sábado, serão realizadas 360 mamografias e 320 ultrassonografias.

“Quero agradecer essa parceria com o Governo do Estado para a realização desses exames tão importantes. Cuidar da população é o nosso principal objetivo, então trazer esse exame que possibilita a detecção precoce do câncer nos deixa muito feliz,” declarou o prefeito Vantoil Martins.

Os agendamentos foram realizados previamente pela Central de Regulação do município.

A iniciativa faz parte do eixo móvel do Rio Imagem e visa apoiar o diagnóstico precoce do câncer de mama e de outras doenças que afetam a população feminina. Os exames duram aproximadamente 20 minutos.