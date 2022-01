O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Búzios

Estão abertas até o dia primeiro de fevereiro, exclusivamente pela internet, as inscrições para os cursos de qualificação profissional da FAETC Búzios. Serão 26 turmas nas mais diversas áreas, entre elas: Gastronomia, Idioma, Turismo e Construção Civil. Ao todo, serão 12 opções de cursos, com duração de até 20 semanas, nos horários da manha tarde e noite. Entre os cursos oferecidos estão auxiliar de cozinha; Bartender; Condutor de Turismo Esportivo; Espanhol; Excel avançado; Garçom; Inglês em três níveis; e Serviços Turísticos.

São Pedro da Aldeia

A direção do SEPE Costa do Sol denunciou o prefeito de Sao Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, ao Ministério Público, acusado pelo sindicato de ignorar o resultado da eleição para direção de diversas escolas ao nomear, ilegalmente, a direção. O sindicato argumenta que além de contrariar a lei completar que definiu a eleição para diretores, a nomeação de indicados pelo secretário de Educacao do município, Elias Valadao da Mota, acaba com a interação e representatividade da comunidade escolar. De acordo com o SEPE, os atos arbitrários e ilegais do governo aldeense devem ser revistos, mesmo que por força de imposição judicial. Os novos diretores das 42 unidades escolares tem mandatode dois anos.

Arraial do Cabo

Devido o aumento do número de casos da Covid-19 e da Gripe Influenza, o Diário Oficial do Município publicou, na edição desta segunda-feira (10), o Decreto 3.542, cancelando o Carnaval de rua 2022 em Arraial do Cabo. O Decreto suspende o Verão Musical. Ainda de acordo com o Decreto, estão proibidos eventos em espaços públicos, ensaios, desfiles e apresentações de blocos, escolas de samba e

demais agremiações carnavalescas. Shows, apresentações musicais

e eventos com sonorizações mecânicas ou por instrumentos em todo o

município também estão proibidos.

Araruama

Polêmica em Araruama. O vereador Amigo Valmir apresentou cópia de uma indicação do Programa Estadual de Integração na segurança (Proeis). O vereador Elói Ramalho vinha dizendo que o projeto era uma conquista de seu mandato. E agora de quem é o “filho” prá lá de bonito?

Cabo Frio

O engenheiro Civil Carlos Eduardo Salvio, o Kadu, chamou o deputado estadual Fillipe Poubel de frouxo e covarde numa rede social depois de ser agredido pelos parlamentar no Buda Lounge, no Boulevard Canal.

Kadu conta que chegou na casa noturna, por volta das 3h40 da madrugada, foi abordado por dois seguranças e agredido pelo deputado, que o acusou de fazer um perfil fake para difamar ele e o sócio, o ex-capitao PM Diogo Souza. O engenheiro, submetido a exame de corpo de delito nesta segunda-feira, ressaltou que não precisa de fake para falar de ninguém; lembrou que o Buda tem sido palco de diversos crimes e desafiou Poubel: “Quero ver se ele é homem de bancar o que fez”.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande, cancela carnaval de rua a exemplo de vários municípios do Brasil. Preocupado com a Covid-19 e a gripe forte que vem atacando os brasileiros, o prefeito, Vantoil Martins, não pensou duas vezes e bateu o martelo. Tá cancelado o carnaval de rua de Iguaba Grande.