O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 18

São Pedro da Aldeia

Os produtores de cervejas artesanais de São Pedro da Aldeia ainda podem figurar no guia que o governo do Estado está produzindo para divulgação do setor. O prazo para cadastro no RIO CRAFT TOUR foi prorrogado até o dia 27 de janeiro. As inscrições são feitas por meio de um formulário on-line da Secretaria de Turismo. A iniciativa é voltada a fabricantes de cerveja artesanal e bares das cervejarias. O produtor deve informar, no ato da inscrição horário de funcionamento, endereço, site oficial e perfil nas mídias sociais. Também e preciso informar se o estabelecimento possui Wi-Fi, se é pet friendly e se há necessidade de agendamento.

Araruama

Laura Ribeiro, de 11 anos, filha da prefeita de Araruama Livia Belo, a Lívia de Chiquinho, foi vacinada, ontem, contra a COVID, no Ginásio Poliesportivo João Batista Soares, acompanhada da mae. Laura é modelo, postou o registro nas redes sociais e incentivou os pais a vacinar os filhos. Ela posou ao lado da mae e do Ze Gotinha e usou a Hashtag “Vacina Salva Vidas”. A primeira criança a se vacinada no município foi a filha da dona Sandra Conceição. A mãe da menina aproveitou e tomou a segunda dose. A vacinação prossegue conforme o município receber mais doses.

Búzios

Uma pousada na Ferradura que estava jogando esgoto in natura nos costões rochosos do local foi notificada pela secretaria de Meio Ambiente de Búzios.

Um vídeo que circulou nas redes sociais no fim de semana levou os ficais ao local. A pousada tem sete dias para apresentar a secretaria do Ambiente projeto aprovado de esgotamento sanitário e o comprovante de manutenção do sistema, além de adequar imediatamente as instalações sanitárias para acabar com o lançamento de esgoto no mar.

Os tubos que lançavam esgoto nos costões foram lacrados com cimento. O prefeito Alexandre Martins disse que o governo não vai permitir tamanha irresponsabilidade.

Cabo Frio

A vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado disse, numa rede social, que vai pedir ao prefeito José Bonifácio e a secretária de obras Tita Calvet a exoneração do Secretario Adjunto de Obras, Serviços Públicos e Posturas de Tamoios, Alan Nascimento, o Alan do Chaparral. Magdala acusa Alan de desacatar as ordens do gabinete dela e desrespeitar a hierarquia de governo. A vice-prefeita revela que desde agosto do ano passado cobra de Alan, sem sucesso, atitudes referentes a serviços básicos a população. Segundo Magdala, o estado de calamidade de Tamoios tem nome, endereço e nomeação na prefeitura e, de acordo com ela, falta disposição e vontade de levantar as mangas.

Iguaba Grande

A alegria do vereador Junior Bombeiro ao lado do prefeito, Vantoil Martins, na posse dos servidores que passaram no concurso público do município, chamou a atenção dos presentes ontem. Na cidade, só se fala que o amor voltou. Os olhos do homem da mangueira brilhavam de tanta alegria. Melhor assim.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo já iniciou a vacinação infantil contra a covid-19. Nesta quarta-feira, a partir das 9h, a vacina estará disponível no Posto de Saúde da Prainha, para crianças de 11 anos. É necessário apresentar a carteira de vacinação, comprovante de residência, cartão do SUS e documento de identificação da criança e do responsável.