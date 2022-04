O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  terça-feira, dia 19

Búzios

A Câmara municipal de Búzios aprovou requerimento do vereador Rafael Aguiar, convocando o próprio pai, o vice- prefeito e secretário do Município Miguel Pereira, para prestar esclarecimentos. A convocação, de acordo com o requerimento, é para que o Miguel preste contas do trabalho realizado ano passado e das perspectivas para este ano a frente da Secretaria de Obras, Saneamento e drenagem. O requerimento do presidente também recebeu a assinatura dos vereadores Aurélio Barros, Dida Gabarito, Gugu de Nair, Josue Pereira dos Santos, Nilton Cesar Alves de Almeida, Rafael Braga e Uriel da Costa Pereira.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia Fábio do Pastel decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira em virtude do Dia de Tiradentes, feriado nacional celebrado na quinta-feira. Os serviços de saúde e segurança não serão interrompidos e funcionarão em regime de plantão. A exceção é Secretaria de Serviços Públicos que, devido a natureza do trabalho, funcionará normalmente.

Araruama

A prefeita Lívia Bello, a Livia de Chiquinho, entretando, manteve a obrigatoriedade da proteção para funcionários de estabelecimentos que prestam atendi- mento ao público. O decreto também mantém a obrigatorieda do uso de máscara facial em escolas publicas e particulares devido a não liberação de vacinação para menores de 5 anos e da recursa de muitos responsáveis de vacinar as crianças maiores de cinco anos. Lívia Bello justifica a flexibilização diante do avanço da vacinação contra COVID-19 no município que atingiu 98% da população adulta a partir de 18 anos imunizada com a segunda dose da vacina contra a doença.

Iguaba Grande

A orla da Lagoa de Araruaa em Iguaba Grande está ganhando placas e lixeiras. A iniciativa faz parte da campanha de preservação “Na lagoa deixe apenas pegadas”. O objetivo é orientar os banhistas quanto as regras para a permanência nas praias. As placas alertam que é proibido, por exemplo, jogar lixo na areia, utilizar garrafas e utensÌlios de vidro, churrasqueiras e circular com motos e quadriciclos. O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle, lembrou que cuidar do maior patrimônio natural da cidade é um dever de todos de disse que os moradores podem denunciar os infratores através do número 9.9282-5930.

Cabo Frio

O Ministério Público Federal teme o despejo de esgoto não tratado no mar de Cabo Frio e a contaminação das praias devido as obras de dragagem do Canal do Itajuru. O procurador da Republica Leandro Mitidieri quer todos os estudos ambientais e o projeto das obras. O Estado também deverá esclarecer possíveis efeitos negativos da dragagem. Ele quer saber também se foi avaliada a dimensão do esgoto na Lagoa de Araruama que será lançado ao mar com a obra, bem como os riscos às balneabilidade das praias. Mitidieri quer saber ainda se foi avaliada tecnicamente a dimensão da dragagem necessária no Canal do Itajuru para se evitar que, em breve, o canal já esteja assoreado nova- mente, o que tornaria ineficaz a realização das obras que vão custar R$ 22 milhões.

Arraial do Cabo

Um Guarda Municipal de Arraial do Cabo foi preso na tarde desta terça-feira (19) e conduzido à delegacia de Búzios, 127 DP, acusado de ter cometido injúria racial. Após pagar fiança, o mesmo foi liberado. A prefeitura cabista emite nota sobre o fato ocorrido. “A Prefeitura de Arraial do Cabo esclarece que, já está tomando as devidas providências em relação ao servidor acusado de injúria racial. Por se tratar de funcionário concursado, a Secretaria de Segurança Pública abriu um processo administrativo de sindicância para afastamento e exoneração do envolvido. O governo municipal repudia qualquer ato que envolva preconceito dentro dos setores de trabalho do Município. Prezar pela manutenção de um ambiente de trabalho harmônico e respeitoso é dever de toda gestão e atitudes intolerantes e ofensivas serão combatidas com todo o rigor. A Prefeitura está prestando todo o suporte ao funcionário que foi vítima de racismo”.