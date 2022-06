O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 28

Búzios

A prefeitura de Búzios voltou a recomendar o uso de máscaras de proteção facial nas unidades de saúde e nas escolas do município depois do número de casos de COVID no município quadruplicar semana passada. A orientação se baseia em Nota Técnica por conta não só do aumento do números de casos de COVID-19 no estado do Rio, mas também das doenças de transmissão respiratória típicas de inverno.

Cabo Frio

O empresário Osaná de Araujo Almeida foi acusado por um grupo de ativista do Meio Ambiente de Cabo Frio de concretar a passagem de agua para o Mangue da Ogiva. O caso foi parar na delegacia depois que uma empresa dele foi flagrada fechado a manilha e contruindo uma cerca no local. Manifestantes promoveram no sábado, um, ato em defesa do Mangue da Ogiva. Cerca 40 pessoas com marretas não só desobstruíram o acesso do berçário do Mangue mas retiraram um caminhão de pedra que tampava a manilha. Ontem, os manifestantes que também acusam Osaná de promover queimadas na área, foram surpreendidos por um grupo que novamente concretou a passagem de água que alimenta o Mangue. Os ambientalistas acusam o empresário não só de crime ambienal mas de descumprir uma ordem judicial.

Araruama

O vereador Elói Ramalho recebeu na manhã desta terça-feira (28) Thiago Ribeiro, filho do primeiro ministro Chiquinho Da Educação para um bate-papo. Segundo o Sombra, Eloi Ramalho, que apaixonado pelo primeiro ministro Chiquinho Da Educação, aconselhou Thiago, que ouviu atentamente. Fechando a conversa, Elói Ramalho disse pai é tudo e Thiago concordou. Que bom!

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, divulgou – na manhã desta terça-feira (28) – o novo cronograma para a retirada de entulhos e cascalhos das ruas do município. A informação do novo horário de coleta visa atender as expectativas dos moradores com um período fixo para a retirada dos insumos descartados diariamente e evitar a poluição das vias durante os fins de semana e feriados. O recolhimento de materiais despejados acontece em Arraial de segunda a sexta, das 7h às 14h. Para realizar as ordens de serviço, os interessados devem entrar em contato direto com a Secretaria responsável, localizada na Travessa João José de Andrade, s/nº, Prainha.

Nos Distritos, o atendimento é realizado através do CRAS. Confira os endereços abaixo:

Pernambuca – Rua das conchas, nº 02;

Novo Arraial – Rua Portugal lote 20, QD 29, lote 10;

Monte Alto – Avenida Pedro Francisco Sanches, nº 70 ;

Parque das Garças – Avenida Pedro Francisco Sanches, nº 12;

Sabiá – Rodovia RJ 102, KM 90, nº 37;

Figueira – Rua São Januário, nº 53.

Não deixe entulhos nas calçadas para descarte nos sábados, domingos e feriados. Colabore com o serviço de limpeza da cidade.

Texto: Gabriel Guerra

São Pedro da Aldeia

Polêmica no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia. Ramon Gago, pré-candidato a deputado estadual, que segundo os fofoqueiros de plantão, tem um compromisso com Dr. Luizinho teria falado para amigos que vai apoiar, o Dr. Flávio Tizil. E agora?

Iguaba Grande

A live do prefeito Vantoil Martins, ontem, foi sucesso. Vantoil convidou para a mesa o líder da bancada do governo, Luciano Silva e o sub-secretário de o Obras, Alexandre Fantini. Dizem que o vereador Júnior Bombeiro perguntou se não poderia incluir um bombeiro. “Pode isso Arnaldo?”