O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

São Pedro da Aldeia

O município de Sao Pedro da Aldeia voltou a registrar ocupação de leitos de Unidades de Pacientes Graves e de enfermaria com infectados pela COVID-19. As taxas de ocupação estão em 20%, de acordo com o boletim divulgado, ontem, pela secretaria de Saúde do município. O número de casos confirmados desde o início da pandemia cresceru de 13.726 na sexta-feira para 13.825 ontem. São Pedro da Aldeia registrou 99 novos casos de COVID no fim de semana. A campanha de vacinação prossegue em todas as unidades de Saúde das 8 da manhã, às três da tarde, em sistema de livre demanda. As exceções são as unidades de Três Vendas, Recanto das Orquídeas e Parque Arruda, que tem escalas diferenciadas.O município já iniciou a aplicação da quinta dose para os aldeenses imunossuprimidos.

Cabo Frio

O projeto de Lei que tomba a Cabana do Pescador, entre as praias do Peró e Conchas, em Cabo Frio, por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico do Estado do Rio ainda não tem data para ser votado no plenário da Assembleia Legislativa. O projeto, protocolado no dia 9 de novembro pelos deputados Gutavo Tutuca e Sérgio Azevedo, o Serginho, ainda aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, antes de ser levada a plenário prata votação, terá que passar ainda pelas comissões de Cultura e assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. O Ministério Público Federal estipulou prazo de 45 dias para que a prefeitura cumpra sentença da Justiça que determinou a demolição da Cabana e de mais seis quiosques na orla das Conchas. O prazo termina no dia 23 de dezembro.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande realiza nesta quarta-feira a entrega do cartão Caboclinho, de oito da manhã, as quatro da tarde, na Praça da Estação. Os beneficiários do programa, no valor de R$ 120 Reais, devem apresentar documento de identidade, CPF ou CNH. Cerca de 1.700 pessoas serão beneficiadas nessa primeira etapa. O governo promete, em seis meses, expandir o benefício. O prefeito Vantoil Martins classificou o programa de transferência de renda como uma conquista da cidade que vai auxiliar moradores em situação de vulnerabilidade e fomentar o comércio local. A Moeda Social será aceita em cerca de setenta empresas locais que já estão cadastradas. Os beneficiários do programa podem acessar a lista de empresas autorizadas a receber a moeda no site caboclinho.com.br

Búzios

A estátua de bronze de Juscelino Kubscheck já está de volta à Buzios depois de ser levada da Orla Bardot na noite de sábado. O caso registrado como furto se revelou um grande mal entendido que mobilizou a polícia e ganhou repercussão nacional. A estátua foi retirada para restauração a mando de Ise Penido, viuva de Paulo Penido, que doou o monumento a cidade. Isis tinha planos para restaurar a escultura mas não comunicou ao governo nem pediu autorização para retirada. O suposto furto chocou moradores. Câmeras da Central de Monitoramento identificaram o veículo que retirou a estátua, que acabou localizada no Rio numa operação da PM batizada de “JK”. Os homens contratados para remover o monumento foram encaminhados a delegacia ouvidos e liberados e a estatua será restaurada antes de retornar a orla.

Arraial do Cabo

Contas aprovadas. O TCE aprovou as contas de 2021 do prefeito de Arraial fo Cabo Marcelo Magno. Os documentos seguiram para a Câmara da cidade para apreciação final.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que o primeiro ministro, Chiquinho da Educação, não tem aparecido pela cidade. Isso tem deixado alguns vereadores nervosos e aí só se ouve nos corredores uma pergunta: “Ele ligou pra você?”