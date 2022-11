Iguaba Grande realiza o “1º Salão de Artesanato Natalino”

A Casa de Cultura de Iguaba deu início, na última sexta-feira (25), à temporada natalina na cidade com o “1º Salão de Artesanato Natalino”, que começou às 18h. A abertura da exposição contou com apresentações musicais e trouxe peças únicas de artesãos da cidade e estará aberta para a população até o dia 16 de dezembro. De segunda a quarta-feira a exposição estará aberta das 10h às 16h, quinta e sexta-feira de 10h às 20h e aos sábados de 9h às 12h.

Ainda em clima de Natal, teremos no dia 7 de dezembro a “Abertura de Natal”, no píer em frente ao banco Bradesco e no dia 11 de dezembro, o Projeto Liga do Natal, trará brincadeiras, exibição de filme e apresentações culturais, na Praça da Estação, a partir das 16h.