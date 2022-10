Obra de recuperação da ciclovia da Avenida Excelsior, em Cabo Frio, é iniciada

A ciclovia da Avenida Excelsior, em Cabo Frio, está passando por uma obra de revitalização. O trabalho foi iniciado nesta terça-feira (18) pelas equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a previsão para a finalização do trabalho é de 90 dias.

Assim como as ciclovias da orla das Palmeiras e da Avenida Victor Rocha, no Parque Burle, a do Jardim Excelsior também vai ganhar sinalização horizontal e vertical dos cruzamentos rodocicloviários, além da manutenção e padronização das rampas de acesso e recuperação do meio fio. O trabalho começou pelo cruzamento do Shopping Park Lagos.

De acordo com o secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, na programação consta a criação e sinalização de novo retorno, para desafogar o trânsito na Rua Geraldo de Abreu.

“O fluxo de veículos na Avenida Excelsior e na Rua Geraldo de Abreu é grande e, para ordenar melhor e ao mesmo tempo desafogar o trânsito, vamos construir um novo retorno naquele trecho”, afirma.

O secretário destaca ainda que a ciclovia da Avenida Excelsior está interligada à Orla das Palmeiras e à Avenida Victor Rocha, pela ciclofaixa na Rua Olinda.

Ainda de acordo com Jefferson Buitrago, o objetivo do poder público é, com as ciclovias, interligar os bairros de São Cristóvão, Guarani, Jardim Caiçara, Parque Burle e adjacências à Orla das Palmeiras e à região central da cidade, por meio da Avenida Júlia Kubitschek, facilitando o acesso e garantindo a segurança dos ciclistas.

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Visando ao ordenamento e segurança de motoristas e pedestres, a Prefeitura de Cabo Frio está revitalizando a sinalização de trânsito no município. A região central da cidade já recebeu o serviço executado pelas equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

A Avenida Teixeira e Souza e a Rua Silva Jardim ganharam novas faixas de pedestres e a sinalização em torno da Praça Porto Rocha também foi revitalizada.