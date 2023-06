Obra do Pronto-Socorro de Figueira, em Arraial do Cabo, está com 62% de conclusão

By

A obra do novo Pronto-Socorro de Figueira, em Arraial do Cabo, segue avançando. O prédio está sendo construído próximo a praça do distrito e terá instalações modernas. Atualmente, 62% dos trabalhos estão concluídos.

O espaço vai contar com toda estrutura e suporte para o atendimento de alta complexidade em pacientes graves. Será uma unidade totalmente informatizada, integrada, sendo possível realizar raios-X, exames laboratoriais, além de uma farmácia completa, todos dentro da unidade.

O Pronto-Socorro vai oferecer também uma unidade de internação com leitos para baixa e média complexidade, não precisando mais se deslocar dos distritos para o hospital de Arraial do Cabo ou outros atendimentos mais distantes.

Além dos serviços já oferecidos no distrito, a população será beneficiada com a adição de outros benefícios. E pensando no bem-estar dos funcionários, o local terá salas para descanso e refeições.