Obras avançam pela Estradinha e Jardim Esperança em Cabo Frio

Secretaria de Obras e Serviços Públicos avança por Estradinha, e Jardim Esperança recebe visita do secretário de obras Vanderson Bento. Confira as ruas que serão feitas nesta semana:

A cidade de Cabo Frio está em recebendo em peso, ou melhor, em toneladas, asfaltos pela cidade. Após finalizar no Morubá (Braga), outra parte da equipe foi para a Estradinha (Porto do Carro), onde está recapeando a principal entrada e realizando os serviços de tapa buraco também no bairro.

Na sequência a rua Durval Lebre também entrou com o recapeamento asfáltico, garantindo avenidas e ruas lisas para os moradores e passantes. Na sequência pode-se esperar que a rua Duval Silva também seja cuidada, de acordo com o cronograma desta semana.

O secretário de Obras, Vanderson Bento, visitou o Jardim Esperança para ver de perto o asfalto sendo posto e conversar com os moradores, para entender as queixas dos mesmos. “São as pessoas que me ajudam a saber onde devo atuar, temos engenheiros e pessoas capacitadas mas é necessário ouvir a população. Ela quem realmente sabe”, relatou o Secretário de Obras de Cabo Frio.

O recapeamento de asfalto foi feito na Durval Lebre por uma longa extensão da rua, melhorando o passar de quem por ali transita além da operação tapa-buraco em alguns pontos da cidade. Receberam também trocas de manilhas a rua Elias Miguel (Itajuru) e Telles Cândido (Porto do Carro). Essas trocas auxiliam na passagem de esgoto e o manilhamento influencia a não ter alagamentos nas ruas, principalmente quando há chuvas.

Esta semana, receberão asfalto a Milton Peçanha Jardim Esperança) e a Durval Silva, fora algumas ações de tapa buraco. A drenagem acontecerá na Primeiro de Março (Jardim Flamboyant ), Francisco Mendes (Centro) e Ricardo Sanches (Braga). Outras ruas também entram no cronograma.

O Secretário de obras Vanderson Bento, que estará na quarta feira (15) às 19h, participando no Podcast A Voz do Povo estará contando mais sobre as novidades que estão por vir e o que Cano Frio pode esperar além do que já foi apresentado nesses 3 meses de cargo.