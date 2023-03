Moradora de Cabo Frio morre após realizar cirurgia plástica no Rio de Janeiro

Na última sexta, dia 10, após realizar uma cirurgia plástica em uma clínica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, uma moradora de Cabo Frio faleceu.



A família de Lindama Benjamin de Oliveira aponta que o médico responsável pela cirurgia demorou para prestar socorro quando o quadro de saúde dela agravou. A polícia investiga o caso.

Lindama tinha 59 anos e residia em Cabo Frio. Ela foi à cidade do Rio na última quinta-feira (9) para realizar um procedimento estético no abdômen, no Hospital Vitée Cirurgia Plástica e Estética. Ela pagou R$ 16 mil pela cirurgia e a clínica foi indicada por amigos.

Segundo a família, Lindama piorou na sexta-feira (10) e foi transferida para o Hospital Semiu, na Vila da Penha, onde morreu. O atestado de óbito aponta a causa da morte como perfuração do intestino e hemorragia.

“A minha indignação é porque ele não socorreu ela desde as nove horas da manhã, quando ela começou a passar mal? Por que ele não transferiu ela pra um hospital que tinha um CTI pra receber ela?”, questiona Rose Melo, irmã de Lindama.

A comerciante deixa dois filhos, dois netos e três bisnetos.

A defesa do médico Heriberto Ivan Arias Camacho, responsável pelo procedimento, lamenta a morte de Lindama e garante que ela foi atendida com todas as técnicas médicas possíveis para reversão do quadro. Disse também que nenhum tipo de laudo pericial constatou conduta negligente, imperícia ou imprudente da parte de Heriberto e que ele está à disposição para dar esclarecimentos.