Duas operações foram deflagradas na noite de domingo, dia 29, pela ROMU de Búzios juntamente com o Proeis (PMERJ).

Em diversos pontos da cidade o comboio coibiu o serviço irregular de guardadores de carro, mais conhecido cono “flanelagem”.

No segundo momento, os agentes atuaram em outros pontos, dessa vez fiscalizando as motocicletas e autuando os condutores com a chamada “descarga livre”.

Além das motos “barulhentas”, outras irregularidades também foram combatidas.