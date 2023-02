Prefeitura e Senar realizam curso de equideocultura em São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia já conta com cidadãos qualificados no curso de equideocultura, que ensinou técnicas de casqueamento e ferrageamento utilizando ferramentas específicas. A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e teve duração de cinco dias.

O curso, oferecido de forma gratuita, promoveu aulas teóricas ministradas no Horto Escola Municipal. Já as atividades práticas foram realizadas em uma fazenda localizada no bairro Cruz.



O secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro, acompanhou de perto a realização do curso. “Foi um momento muito importante para o nosso município. Temos uma grande quantidade de pessoas que são amantes desses animais e que, muitas vezes, precisavam ir para outras cidades ou, até mesmo, fora do Estado para conseguir realizar um curso como esse, então foi com muita satisfação que oferecemos essa oportunidade em São Pedro da Aldeia ”, disse.

Zootecnista e instrutor do Senar Rio há cerca de 13 anos, Irineu Fernandes falou sobre a iniciativa. “Nosso objetivo é desenvolver nos participantes a capacidade de entendimento e de execução, para que eles consigam casquear e colocar as ferraduras em seus cavalos de uma maneira técnica, tendo como foco o bem-estar animal. Tivemos bastante comprometimento e empenho da turma”, destacou.

A turma foi formada por 10 alunos e um dos participantes foi o microempreendedor Jeferson, que trabalha com animais e viu a necessidade de buscar mais conhecimento da área. “Todos os alunos vieram, realmente, interessados em aprender a ferrar e casquear. Achei muito interessante fazer parte dessa turma, o grupo como um todo veio cru para aprender o certo desde o início”, comentou.