Orla da Praia do Forte, em Cabo Frio, será fechada para trânsito de veículos nos fins de semana de outubro

A Avenida Macário Pinto Lopes, na Praia do Forte, em Cabo Frio, ficará fechada para o trânsito e estacionamento de veículos durante três fins de semana do mês de outubro, na pista sentido bairro Passagem. O fechamento acontece a partir desta sexta-feira (7), no trevo que fica na direção do Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb.

O fechamento será a partir das 5 horas da manhã de sexta (7) até às 5 horas da manhã da segunda-feira (17). A interdição voltará a ser realizada, no mesmo horário, nos finais de semana de 21 a 24 de outubro, e do dia 28 ao dia 31 do mesmo mês.

Todas as datas de fechamento da orla da Praia do Forte foram divulgadas em Diário Oficial por meio do Decreto Municipal Nº 6.942, de 28 de setembro de 2022, de acordo com os termos da Lei Federal 12.587/2012, que permite aos municípios a tarefa de planejar e executar a política de mobilidade urbana.

A Lei determina ainda que estes planos priorizem o modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivo. A interdição parcial no trânsito será implantada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com fiscalização da Guarda Civil Municipal.