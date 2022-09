Pacientes de Cabo Frio recebem visitas do grupo “Transplante da Alegria”

Levando leveza e uma dose de felicidade para pacientes que estão internados, o grupo voluntário “Transplante da Alegria” visita periodicamente hospitais de Cabo Frio. Conhecidos como “doutores bobologistas”, os voluntários contam histórias, cantam e divertem os pacientes. A ação acontece, a cada quinze dias, no Hospital Municipal São José Operário e no Hospital Central de Emergências (HCE), visitando todas as alas das unidades.

O diretor administrativo do HCE, Júnior Ferreira, destaca a importância do projeto para os pacientes.

“Os pacientes que ficam internados reagem com alegria e satisfação a cada visita. Esse projeto voluntário reforça o bem-estar de cada paciente, além do cuidado com o tratamento. É muito bom ver que as pessoas se alegram com a presença deles. A leveza e a alegria impactam positivamente pacientes e as equipes”, disse Júnior.

O projeto “Transplante da Alegria” existe desde 2012 levando música, piadas, mágica e outras atividades para animar pacientes internados nas unidades. Durante a pandemia da covid-19, onde o acesso aos hospitais era restrito por medidas de segurança sanitária, os doutores da alegria realizaram visitas de forma virtual, unindo os cuidados com a saúde com a animação.