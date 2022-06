Para celebrar Dia dos Pais, Shopping em Cabo Frio promove show dos Paralamas do Sucesso em agosto

A promoção de Dia dos Pais no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, promete colocar todo mundo para cantar! Para celebrar a data, a banda Paralamas do Sucesso apresenta o show “Clássicos”, no dia 20 de agosto (sábado), a partir das 19h, no estacionamento do centro comercial. A cada R$ 300 em compras a partir de 28 de julho, é possível garantir o ingresso do papai (limitado a dois ingressos por CPF).

A troca das notas fiscais pelos vouchers pode ser feita entre 01 e 14/08, mediante disponibilidade de ingressos. As entradas devem ser retiradas entre 15 e 17 de agosto, juntamente com a doação de 1kg de alimento.

Também é possível garantir os ingressos a partir do site Show Pass (https://www.showpass.com.br/evento/109/Show_Paralamas_do_Sucesso). Os bilhetes já estão à venda para Pista (R$ 50 meia entrada e Ingresso Solidário, com doação de 1kg de alimento; e R$ 100 inteira), Área Vip (R$ 70 meia entrada e Ingresso Solidário; e R$ 140 inteira) e Camarote (R$ 100 meia entrada e Ingresso Solidário; e R$ 200 inteira).

Os ingressos também podem ser adquiridos na loja Rip Curl, no Shopping Park Lagos, e no bar Tróia, no Centro de Cabo Frio.

Serviço

Show Paralamas do Sucesso – “Clássicos”

Data: 20 de agosto (sábado)

Hora: 19h

Local: estacionamento do Shopping Park Lagos, Cabo Frio

Ingressos:

. A cada R$ 300 em compras (a partir de 28/07) é possível trocar as notas por um ingresso (limitado a duas entradas por CPF), mediante disponibilidade de ingresso. A troca das notas fiscais pelos vouchers deve ser feita entre 01 e 14/08. Os ingressos devem ser retirados entre 15 e 17/08, juntamente com a doação de 1kg de alimento

. Vendas: https://www.showpass.com.br/evento/109/Show_Paralamas_do_Sucesso

Rip Curl (Park Lagos)

Bar Tróia (Centro)

. Valores:

– Pista: R$ 50 meia entrada e Ingresso Solidário, com doação de 1kg de alimento; e R$ 100 inteira

– Área Vip: R$ 70 meia entrada e Ingresso Solidário; e R$ 140 inteira

– Camarote: R$ 100 meia entrada e Ingresso Solidário; e R$ 200 inteira