O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 29

Búzios

Os melhores surfistas do Brasil desembarcam na Praia de Geribá, em Búzios, amanhã para o Búzios Surf Pro 2022, o circuito estadual do Rio. Será a segunda etapa dos circuitos estaduais, profissional e Junior da Federação de Surf do Estado. A competição terá dez categorias em disputa. Sendo duas do Circuito Profissional – masculino e feminino – e oito do estadual Júnior (Sub-18 | 16 | 14 | e 12), entre meninas e meninos. A etapa terá nível 2A, com uma premiação total para profissionais de R$36 mil Reais. A comeptição junior será fundamental para a definição dos campeões estaduais e da equipe que irá representar o Estado, no brasileiro deste ano.

Araruama

Araruama voltou a liderar o ranking da geração de empregos com carteira assinada na região em maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED). O município abriu 400 postos de trabalho no mês passado, mais do triplo do número de emprgos criados em Cabo Frio, segundo colocando no ranking em maio com a abertura de 149 empregos formais. A região criou 780 novas vagas, uma redução de 18,07% se comparado a abril. São Pedro da Aldeia, de acordo com o CAGED abriu 48 novas vagas; Iguaba 41; Saquarema 35 e Arraial do Cabo 8. O município de Búzios foi o único da região a perder empregos em maio. A cidade fechou 70 postos de trabaho com carteira assinada no mês passado.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, decidiu alugar uma frota de 13 ônibus urbanos, com e sem ar e com motorista, para evitar uma nova interrupção do serviço de transporte no município. O aluguel da frota vai custar os cofres públicos R$ 13 milhões 721 mil 432 Reais e 74 centavos. A licitação que vai apontar a empresa vencedora está marcada para o dia 8 de julho, às duas e meia da tarde, na sede da prefeitura. O Edital de licitação desmente o prefeito que chegou anunciar durane a crise com o grupo Salineira que estaria em andamento processo de licitação para concessão do serviço. O governo vai pagar a empresa vencedora R$ 10 Reais e 90 centavos por quilômetro rodado.

Cabo Frio

Uma mulher é a responsável pela pichação de frases de cunho homofóbico em prédios públicos de Cabo Frio, entre eles a Igreja Mariz de Nossa Senhora da Assunção e a prefeitura Municipal. Ela foi flagrada ontem, Dia do Orgulho LGBTI+, por Câmeras de segurança da Câmara de Cabo Frio, pichando o prédio do legislativo com a frase “LGBTs são inimigos de Deus e da família”. As imagens mostram que ela usava um vestido azul e branco, casaco de capuz azul e uma mochila amarela. O presidente da Câmara, vereador Miguel Alencar, repudiou o ato e ressaltou que não irá admitir ou aceitar que esse caso de vandalismo e homofobia passe impune.

Arraial do Cabo

O Sombra esteve ontem na reunião que Ton organizou. A turma que estava lá disse que não tem nem cabo pra chegar pedra, como diz o cabista. Depois do fiasco da feijoada, ontem foi outra pancada e muita gente que apareceu na hora da foto se escondeu. Foi servido um caldo de feijão no final e muita gente achou que estava passado, achando que seria sobra do último evento. No grupo, cientistas do Cabo estão com a zoação no WhatsApp.

Iguaba Grande

O prefeito Vantoil Martins e os vereadores Marcelo Durão, Elifas Ramalho, Luciano Silva e Junior Bombeiro, estiveram hoje, pela manhã, no café com os pescadores de Iguaba, no Porto dos Pescadores. Com o grupo também estavam os secretários Eron Bezerra, Fabinho Costa e Dr. Jales. Depois do café, a comitiva rumou para o Centro Geriátrico para participar do aniversário do coordenador Pedrinho. Até cantaram parabéns e “Acorda Pedrinho, acorda Pedrinho”, do grupo Dionísio.