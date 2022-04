Passagem de comando na Força Aeronaval de São Pedro da Aldeia  

O prefeito, Fábio do Pastel, participou da passagem de comando da Força Aeronaval nesta quinta-feira (7).

O contra-almirante José Vicente de Alvarenga Filho passa o comando para o

contra-almirante Augusto José Da Silva Fonseca Jr.

Fábio do Pastel parabenizou o almirante Alvarenga pelo trabalho de excelência prestado à frente do comando da Força. “Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido no tempo que esteve no comando da Força. Almirante Fonseca Jr, estou à disposição, vamos continuar o trabalho em parceria”, disse.

O prefeito participou da cerimônia a convite do Almirante Alvarenga, que deixa a função no município para assumir o Centro de Planejamento, Orçamento e Gestão Institucional no Comando de Operações Aéreas na Força Aérea em Brasília.