São Pedro da Aldeia inicia parceria com a Fiperj 

A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia iniciou nesta quarta-feira (6) a parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. O Termo de Cooperação Técnica entre a Fiperj e a prefeitura tem duração de 2 anos e possibilitará o acesso dos pescadores e produtores rurais a linhas de crédito por meio da emissão da DAP. A iniciativa também beneficiará os profissionais com cursos e oficinas de qualificação.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, destacou a importância da parceria firmada pela primeira vez no município. “Quero agradecer em nome do prefeito, Fábio do Pastel, por essa cooperação que vai alavancar o setor pesqueiro em nossa cidade. São Pedro da Aldeia é um dos poucos municípios que auxilia diretamente os pescadores com cadastramentos e documentações. Além do acesso ao crédito, agora, com a parceria inédita, teremos a presença da Fiperj na cidade. Dessa forma, os pescadores não precisam mais se deslocarem até outro município”.

O que é DAP

Com a Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP), os pescadores poderão buscar juntos aos bancos conveniados opções de linhas de crédito para custeio ou investimentos. A declaração poderá ser emitida diretamente na sede do Departamento de Pesca aldeense, no bairro Boqueirão.

É considerada verba para custeio, o valor destinado à aquisição de bens não duráveis como redes de pesca, por exemplo. Já os bens duráveis, como embarcações e automóveis, por exemplo, seriam adquiridos por verba de investimento.

Quem pode solicitar

Todos os pescadores artesanais que possuam a maior parte da renda vinda da pesca.

Quais documentos necessários

Os interessados devem levar o original dos seguintes documentos:

Identidade;

CPF;

Comprovante de residência;

Carteira de pescador antiga ou nova (Registro Geral do Pescador – RGP);

Declaração de renda anual emitida pela entidade de classe (Colônia ou Associação);

Caso o profissional seja casado, o cônjuge deve estar presente e levar a identidade e o CPF.

Os pescadores poderão participar do curso de boas práticas e beneficiamento do pescado, além de oficinas sobre associativismo e cooperativismo.

A extensionista da Fiperj, Ana Paula Araújo Pereira, participou da reunião de início da parceria no município. “Hoje é o nosso primeiro dia de atuação pelo Termo de Cooperação Técnica e vamos estar aqui no município pelo menos uma vez por semana, de acordo com a demanda. Estaremos auxiliando os pescadores com a documentação necessária para emissão da DAP, mas também estaremos auxiliando na emissão do Talonário Fiscal”.

A Fiperj é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no estado.