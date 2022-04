Polícia prende nesta manhã suspeito de matar investidor a mando de Glaidson 

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta quarta-feira (13), Rafael Marques Gonçalves Gregório em um condomínio na Pavuna, Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, ele é um dos executores da tentativa de assassinato de Nilson Alves da Silva, o Nilsinho, em Cabo Frio, a mando de Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’.

A motivação para a execução da vítima, segundo a polícia, foi a notícia espalhada por Nilsinho, em janeiro de 2021, de que Glaidson seria preso pela Polícia Federal.

Por isso, afirmam os investigadores, a vítima sugeriu que clientes de Glaidson retirassem os valores da GAS Consultoria e transferissem para a sua empresa.

A ação foi comandada por agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, com a 126ªDP (Cabo Frio) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Glaidson está preso desde o ano passado acusado de chefiar um esquema ilegal de investimento em criptomoedas.

De acordo com a investigação, Glaidson determinou que Thiago de Paula Reis contratasse executores do crime. Thiago era um dos homens de confiança de Glaidson e chegou a visitá-lo na cadeia.

De acordo com a polícia, além de Rafael Gregório, também são executores do crime Rodrigo Silva Moreira, Fabio Natan do Nascimento (FB) e Chingler Lopes Lima.

A polícia afirma que, para dificultar a investigação, os quatro usaram um veículo clonado e contaram com o apoio de um veículo regularizado para fazer os deslocamentos rodoviários.

O advogado Thiago Minagé, que defende Glaidson no processo sobre o esquema de pirâmide, disse que ainda não está à frente do caso relacionado à tentativa de homicídio e por isso não pode se manifestar.

A equipe de reportagem tenta contato com a defesa dos outros citados.

O crime

Nilsinho

Nilsinho passava pela Rua Maestro Braz Guimarães, no Braga, em Cabo Frio, com uma BMW X6, avaliada em cerca de R$ 600 mil. Vários tiros foram disparados de um carro com homens encapuzados. Nilsinho sobreviveu, mas ficou tetraplégico e cego.

Morte de investidor em São Pedro

FB e Chingler também são acusados do homicídio de outro investidor em criptomoedas, Wesley Pessano, em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos. As investigações continuam para saber se Glaidson também foi o mandante daquele crime.