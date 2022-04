O novo Posto de Guarda-Vidas da Praia Grande foi inaugurado nesta quarta-feira (27). A estrutura precisou ser reformada após ser destruída por uma forte ressaca.

A solenidade contou com a presença do Prefeito Marcelo Magno, do Ten. Cel. José Carlos Torres, do Ten. Cel. Raphael Gonçalves, Chefe da CBA 5, do Secretário de Posturas de Arraial do Cabo, Diego Veríssimo, Coordenador de Defesa Civil, Marcelo Fernandez e do Secretário de Segurança Pública, Leandro Alex, entre outras autoridades.